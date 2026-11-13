Calciomercato: Nuova Igea Virtus, arriva un centrocampista ex Reggina

“Nuova Igea Virtus comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore calabrese Aldo Bezzon, originario di Montalto Uffugo, centrocampista mancino, classe 2002.

Formatosi calcisticamente nel vivaio della Reggina, club con il quale ha completato l’intera trafila giovanile fino all’approdo in Primavera, Aldo Bezzon vanta già un importante bagaglio di esperienza tra Serie D e professionismo, avendo vestito in carriera le maglie di FC Lamezia Terme, Cavese, Audace Cerignola in Serie C, Nocerina e Sarnese.

Dal punto di vista tecnico e tattico, è un profilo duttile e moderno in grado di ricoprire con efficacia i ruoli di regista, mediano, mezzala e trequartista, distinguendosi per visione di gioco, dinamismo e capacità di abbinare qualità nell’impostazione a grande sostanza in fase di interdizione”.

Movimenti anche in casa della Vigor Lamezia che la settimana scorsa ha esonerato Vargas, al suo posto Morelli. Va via l’attaccante Thiago Cantoro.

Il comunicato

“La Vigor Lamezia comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Thiago Cantoro per la risoluzione consensuale del rapporto sportivo.

La società ringrazia l’attaccante per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo trascorso in maglia biancoverde e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera“.