Sicurezza urbana, Wanda Ferro: ‘Circa 644mila euro di nuove risorse per sei città calabresi’

«Ammontano a circa 644mila euro le nuove risorse destinate a sei città calabresi dal Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana . Il decreto interministeriale del 10 novembre, firmato dai ministri Matteo Piantedosi e Giancarlo Giorgetti, ripartisce l’incremento di 32 milioni di euro disposto dal Governo per il 2026, portando la dotazione nazionale del Fondo da 25 a 57 milioni di euro».

Lo rende noto il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FDI), precisando che:

«Il provvedimento – spiega Ferro – amplia le possibilità di utilizzo dei fondi da parte dei Comuni, che potranno rafforzare i servizi della polizia locale, finanziando anche il lavoro straordinario, i turni notturni e le indennità per i servizi esterni, e acquistare nuove dotazioni tecnologiche per il controllo del territorio. Le risorse potranno essere impiegate anche per sistemi di illuminazione pubblica intelligente, progetti nelle scuole per promuovere la legalità, contrastare il bullismo e il cyberbullismo e favorire un uso consapevole degli spazi pubblici, nonché iniziative di inclusione e mediazione sociale per prevenire situazioni di marginalità e disagio.

L’obiettivo è sostenere concretamente i sindaci nelle attività di prevenzione e sicurezza urbana, rafforzando la collaborazione tra amministrazioni locali, Prefetture e Forze di polizia. I Comuni potranno presentare i propri progetti alle Prefetture entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto sul sito del Ministero dell’Interno, per la successiva valutazione e approvazione».