Accordo sulla sicurezza, il Ministro Piantedosi arriva a Reggio Calabria
Alla cerimonia di sottoscrizione, assieme al sindaco Cannizzaro parteciperanno inoltre il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e il Sottosegretario di Stato all’Interno, Wanda Ferro
15 Settembre 2026 - 17:55 | Comunicato Stampa
Domani 16 settembre, alle ore 12:00, presso il Salone degli stemmi del Palazzo del Governo, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, presenzierà alla stipula di un Accordo interistituzionale tra il Prefetto, Clara Vaccaro, e il Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, volto a realizzare iniziative sul territorio in materia di sicurezza.
Alla cerimonia di sottoscrizione parteciperanno inoltre il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e il Sottosegretario di Stato all’Interno, Wanda Ferro.
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