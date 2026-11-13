‘Scrigno dello Sport 2026’: il mare incontra il borgo, lo sport incontra la storia

L’Associazione Nuova Decastadium presenta “Scrigno dello Sport 2026”, un weekend che unisce sport, cultura, natura e valorizzazione del territorio nel cuore dell’Area Grecanica.

Protagonista dell’iniziativa sarà la gara di cronoscalata su strada, competizione agonistica non professionistica di rilievo regionale, inserita nel calendario ufficiale EPS ASI – Comitato Regionale Calabria.

La sfida sportiva

Partenza dal mare di Bova Marina, arrivo alle alture dello storico borgo di Bova (Vùa), attraverso uno straordinario scenario paesaggistico tra la costa ionica e l’entroterra aspromontano.

Un percorso tecnico ed emozionante di 10 km con 600 m di dislivello positivo (D+), che metterà alla prova preparazione, resistenza e determinazione di ogni atleta, in un contesto naturalistico unico.

Oltre la gara: cultura e territorio

“Scrigno dello Sport 2026” non è solo competizione. È un’esperienza straordinaria per scoprire il cuore dell’Area Grecanica attraverso:

escursioni guidate nella natura e sui sentieri storici e tecnici

visite dedicate al patrimonio archeologico locale presso il Museo Archeoderi

visita alla suggestiva Rocca del Capo

attività di sensibilizzazione ambientale, con iniziative plastic-free e campagne di pulizia del territorio

laboratori creativi e di animazione

laboratori enogastronomici e degustazione di prodotti tipici

Formazione e sensibilizzazione: Officina del Benessere

Il progetto prevede, inoltre, tre seminari dedicati a benessere, salute ed inclusione, che si espleterà, sopratutto, nella Giornata dello sport integrato,

presso lo Stadio Comunale di Bova Marina.

Sicurezza e prevenzione

La sicurezza del percorso e degli spettatori è garantita da un piano di safety & security redatto da esperti provenienti dalle Forze dell’Ordine. Sul fronte sanitario sarà attivo un presidio medico mobile con ambulanza e personale specializzato per il primo soccorso.