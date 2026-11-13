Reggio, l’Istituto Maria Ausiliatrice apre le porte alle famiglie per l’Open Day

Scegliere la scuola significa scegliere un luogo in cui i propri figli trascorreranno una parte importante della loro vita, stringeranno relazioni, scopriranno le proprie capacità e impareranno a guardare al futuro. È proprio da questa consapevolezza che nasce l’invito dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria, che sabato 21 novembre, dalle ore 9.00 alle 12.00, aprirà le proprie porte alle famiglie in occasione del tradizionale Open Day.

Una mattinata pensata per accogliere genitori, bambini e ragazzi, offrendo loro la possibilità di conoscere da vicino gli ambienti scolastici, incontrare gli insegnanti e sperimentare direttamente alcune delle attività che caratterizzano la proposta educativa dell’Istituto.

Dal Nido alla Secondaria di primo grado

Il percorso coinvolgerà l’intero Polo Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, a partire dal Nido e dalla Scuola dell’Infanzia, luoghi in cui prendono forma le prime esperienze di socializzazione, scoperta e apprendimento, passando per la Scuola Primaria e proseguendo fino alla Secondaria di primo grado. Un percorso educativo che accompagna bambini e ragazzi nelle diverse fasi della crescita, garantendo continuità, attenzione e cura.

Durante la mattinata, le famiglie potranno partecipare a laboratori didattici, attività esperienziali e momenti di incontro, per conoscere concretamente la vita della scuola e le opportunità offerte da ciascun ordine scolastico.

L’offerta formativa e l’ispirazione salesiana

L’offerta formativa del Maria Ausiliatrice si distingue per la ricchezza delle opportunità proposte: corsi di inglese e spagnolo con certificazioni Cambridge e DELE, informatica, musica, teatro e fumetto, progetti di respiro internazionale come Erasmus+ e attività sportive attraverso la PGS. Un insieme di esperienze che arricchisce il percorso curricolare e permette agli studenti di sviluppare competenze, creatività, autonomia e spirito di collaborazione.

Ma ciò che rende davvero riconoscibile l’identità dell’Istituto è la sua ispirazione salesiana, radicata nell’esperienza educativa di Don Bosco. Una tradizione che pone al centro la persona, che crede nel valore dell’accoglienza, nella relazione educativa e nella presenza attenta degli adulti accanto ai più giovani.

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Qui educare significa guardare ad ogni bambino e ad ogni ragazzo nella sua unicità, riconoscerne i talenti, sostenerne le fragilità e accompagnarlo a diventare protagonista consapevole del proprio futuro. Significa costruire quotidianamente un’alleanza tra scuola e famiglia, nella convinzione che la crescita dei giovani sia una responsabilità condivisa.

Perché una scuola non si sceglie soltanto per ciò che offre, ma anche per i valori in cui crede, per le relazioni che sa costruire e per le persone che ogni giorno si prendono cura del futuro dei suoi alunni.

L’Open Day sarà dunque molto più di una semplice visita: sarà l’occasione per conoscere l’identità dell’Istituto, partecipare alle sue esperienze educative e incontrare una comunità che, con passione e dedizione, continua a investire nella formazione delle nuove generazioni.

Il Maria Ausiliatrice vi aspetta per conoscersi, incontrarsi e crescere insieme!

? Istituto Maria Ausiliatrice – Reggio Calabria

? Sabato 21 novembre 2026

? Dalle ore 9.00 alle 12.00

Le porte sono aperte. Il futuro dei vostri figli merita di essere scoperto insieme.