Reggio, Falcomatà all’evento PGS: ‘Ho ammirazione per quello che fate’ – FOTO

“Ho sempre provato ammirazione per il variegato mondo delle PGS, perché conservate lo spirito autentico dell’impegno rivolto ai ragazzi, attraverso lo sport e attraverso una pedagogia rivolta a creare buoni cristiani ed onesti cittadini; ma soprattutto perché sperimentate il linguaggio universale dello sport come scuola di vita”.

Sono le parole del Sindaco Giuseppe Falcomatà intervenuto all’evento delle PGS che, oltre a rappresentare un consuntivo delle attività svolte, ha lanciato ‘Giochiamo per un sorriso’, la partita a scopo benefico, attraverso cui l’ente di promozione sportiva promuove una raccolta fondi per strumenti e apparecchiature sanitarie da donare al Gom, o ad altre realtà sociali.

“La galassia delle Pgs rappresenta una vera e propria aggregazione di promozione sportiva, capace di dotarsi di una caratura internazionale – ha aggiunto il primo cittadino, sottolineando che “la vostra, è una missione sportiva ed umana che ho avuto modo di apprezzare perché in grado di coniugare la parola sport con quella dell’educazione, e che punta soprattutto ad un’interlocuzione sana con i giovani, per sviluppare le loro capacità e le loro attitudini in una fase delicata della loro vita, quella adolescenziale. Il tutto in un perimetro di puro volontariato che assume un valore doppio, perché testimonianza di un impegno esclusivamente rivolto al benessere sociale e alla formazione dei ragazzi educandoli alla fraternità e alla solidarietà”.

“Quella solidarietà che muove le azioni e le attività delle Pgs, con gesti concreti, come le donazioni al Gom o ad altre realtà come l’associazione ‘Benedetta è la vita’, attraverso l’evento benefico ‘Giochiamo per un sorriso’. Per questo, penso che dopo undici anni, sia giunto il momento di istituzionalizzare un evento di grande valore che è entrato nell’ idem sentire della città”.

