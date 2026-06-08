Elezioni a Reggio, Ripepi annuncia ricorso: ‘Perso il seggio per 7 voti, ma siamo fiduciosi’

"Sono sicuro che il problema centrale sia stato quello dei presidenti di seggio. Il livello è stato veramente bassissimo e ha determinato una serie di errori, ovviamente per tutti e anche per noi", afferma Ripepi

Elezioni comunali, il seggio assegnato a Saverio Pazzano continua ad animare il post voto in riva allo Stretto.

Dopo il riparto dei seggi, che ha premiato il leader de La Strada per un margine ridottissimo nei confronti del secondo seggio di Alternativa Popolare, arriva la presa di posizione di Massimo Ripepi, leader di Alternativa Popolare. Il partito, rimasto fuori dal Consiglio comunale dopo l’ultima verifica dei dati, è pronto a rivolgersi al TAR.

Ripepi: “Abbiamo perso il seggio momentaneamente”

Ripepi non usa giri di parole e annuncia il ricorso ai microfoni di Rtv. “Sì, abbiamo perso il seggio momentaneamente per sette voti. Faremo ovviamente ricorso. Abbiamo tutti gli elementi e siamo assolutamente convinti di poterlo riprendere.

Sette voti ovviamente non cambiano il risultato politico straordinario di Alternativa Popolare, che prende quasi il 5%. Però siamo dispiaciuti, perché perdere un seggio è una cosa importante in negativo. Ma siamo fiduciosi: abbiamo elementi sufficienti per un ricorso ben documentato”.

Il nodo degli errori nei seggi

Al centro delle contestazioni di Ripepi ci sarebbero gli errori maturati nella gestione delle operazioni elettorali nelle sezioni.

“Sono sicuro che il problema centrale sia stato quello dei presidenti di seggio. Il livello è stato veramente bassissimo e ha determinato una serie di errori, ovviamente per tutti e anche per noi”.

Per Ripepi, il tema va oltre il caso specifico del seggio conteso. La questione, sostiene, riguarda la tenuta stessa del sistema elettorale.

“Questa è una cosa che si deve assolutamente rivedere con una legge nazionale. Non si può lasciare la democrazia a gente improvvisata. Si devono fare corsi di formazione, servono persone preparate, istruttori amministrativi dello Stato ben informati”.

“Ottimo lavoro della commissione centrale, ma ora serve il TAR”

Ripepi distingue però tra gli errori che, a suo giudizio, sarebbero stati commessi nei seggi e il lavoro svolto dall’Ufficio centrale.

“La commissione centrale, diretta dal presidente del Tribunale Giuseppe Campagna, ha fatto un ottimo lavoro. Ringrazio il presidente per il lavoro che ancora stanno svolgendo”.

Secondo il leader di Alternativa Popolare, il punto è che alcuni errori non possono più essere corretti in quella sede.

“Gli errori che secondo me sono stati fatti sono errori a monte. La commissione centrale non può più intervenire. Dobbiamo fare intervenire il TAR. Ma ripeto: abbiamo tutti gli elementi sufficienti”.

Il riferimento alle elezioni del 2020

Nel suo intervento Ripepi richiama anche quanto accaduto a Reggio Calabria nelle precedenti elezioni comunali del 2020.

“Oggi il problema della democrazia va risolto. Soprattutto per quello che è successo a Reggio nelle elezioni del 2020, lo Stato non può pensare di lasciare una funzione così importante a persone improvvisate.

Alla fine un candidato sale o non sale per errori che potrebbero non essere stati fatti. La correzione del voto è la cosa più alta dal punto di vista civico, per i cittadini e per i candidati”.

“Risultato politico inalterato”

Al netto della battaglia legale, Ripepi rivendica il risultato ottenuto da Alternativa Popolare nella coalizione che ha sostenuto Francesco Cannizzaro.

“La questione politica rimane inalterata. Alternativa Popolare è un piccolo partito che, senza ministri, senza sottosegretari e senza aiuti particolari, è riuscito a fare una lista di quasi il 5%”.

Per Ripepi, il dato conferma il radicamento del partito e il contributo dato alla vittoria del nuovo sindaco.

“La gente ha percepito il legame del nostro partito, dell’area popolare, federato con Forza Italia e con Francesco Cannizzaro. Siamo riusciti a far capire alla gente che era il miglior candidato a sindaco che Reggio potesse avere. Siamo contenti di avere dato un grandissimo contributo politico”.