Trocini: ‘Reggina, stagione fallimentare. E quei quattro calciatori…’

Dopo un lungo silenzio è tornato a parlare mister Trocini e lo ha fatto ai microfoni di serid24.com: “Credo che la stagione della Reggina non possa non essere giudicata fallimentare. Qualsiasi risultato che non sia quello della vittoria del campionato impone di giudicarla in questa maniera. Mi dispiace molto perché sono sceso di categoria solo per la Reggina: per il blasone, per la storia, per la città. Ma per diversi motivi, purtroppo, non sono riuscito ad ottenere quello che speravo. Anche dopo di me le cose non sono migliorate: evidentemente era destino.

Purtroppo, nel calcio due più due a volte non fa quattro. Volevamo ripartire da quello che avevamo fatto di positivo l’anno scorso, ma non ci siamo riusciti. In primis perché non siamo riusciti a trattenere quattro giocatori che c’erano l’anno prima e poi perché ogni anno non è un uguale all’altro. Alcuni calciatori, almeno con me all’inizio, sono partiti un po’ male ed è andata così. Abbiamo sempre avuto alti e bassi nelle partite successive”.

Nel Girone I, credo che abbia vinto la squadra terza incomoda tra Reggina e Nissa. Il Savoia ha vinto il campionato con 69 punti e non si era mai vista cosa del genere. Segno che è stata una stagione in cui nessuna squadra si è imposta sull’altra. Secondo me, la squadra che a un certo punto aveva il campionato in mano era la Nissa, che poteva vincerlo e non lo ha fatto per motivazioni che naturalmente non posso sapere”.