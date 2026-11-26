Arte, rivoluzione e passione: il colossal sulla vita di Frida Kahlo sbarca a Reggio per tre giorni, unica tappa in Calabria. Date e orari

Frida Opera Musical, scritta da Andrea Ortis e Gianmario Pagano e diretta da Andrea Ortis, con musiche e liriche di Vincenzo Incenzo, una delle più grandi produzioni teatrali di sempre, dopo il debutto dello scorso anno nei principali teatri del Centro Nord, andrà in scena al Teatro Cilea di Reggio in prima e unica tappa in Calabria dal 15 al 17 aprile 2027.

Sono previsti spettacoli serali alle ore 20:30 e per le scuole alle ore 10:00. I biglietti sono già online sul circuito www.ticketone.it e nei punti Ticketone. Per le repliche scolastiche le prenotazioni sono da effettuarsi presso la segreteria della Show Net srl di Ruggero Pegna (tel. 09698441888, mail info@ruggeropegna.it); che torna a Reggio dopo altri colossal musicali come Notre Dame De Paris, La Divina Commedia, Van Gogh Cafè, ecc., nell’ambito del suo format Opere d’Arte.

Un viaggio nella vita e nelle opere di Frida Kahlo

Frida Opera Musical è un viaggio affascinante nella vita e nelle opere della celebre artista messicana, tra arte, rivoluzione e passione, che nasce dalla collaborazione tra la Mic Musical International Company, il Museo Frida Kahlo “Casa Azul” e il Museo Diego Rivera Anahuacalli di Città del Messico, con il Patrocinio dell’Ambasciata del Messico in Italia e dall’Istituto Culturale del Messico Tina Modotti.

Lo spettacolo è un musical potente e visionario sulla vita di Frida Kahlo, l’amore tormentato con Diego Rivera, la forza del suo corpo ferito, la voglia di vivere, la lotta per l’identità e la libertà. Ad accompagnare il suo viaggio, la Catrina, protagonista dell’immaginario e della cultura popolare messicana, icona della morte e della vita, della satira e della bellezza eterna; è lei che incarna lo spirito profondo del Messico nel quale convivono, in un unico grande affresco, colori, musica e passione.

Proiezioni immersive, prestigiose firme e cast

Frida Opera Musical racconta la vita straordinaria di quest’artista, emblema del femminile e anima ribelle; un ritratto vibrante della pittrice che ha trasformato il dolore in colore e la fragilità in forza creativa. L’Opera si muove tra la potenza del teatro musicale e quella visiva del mondo pittorico, grazie anche a proiezioni immersive, nel Messico post-rivoluzionario, tra fermenti ideologici, arte murale, influenze europee e figure chiave come Zapata, Trotsky, Breton, Tina Modotti.

È un viaggio corale in un’epoca segnata dal desiderio di cambiamento, in cui Frida vive con sfrontata autenticità. La relazione tra Frida e Diego è il nucleo della narrazione, un legame che attraversa infedeltà, successi, rivoluzioni personali e collettive. A fare da cornice il Messico colorato, allegro e dissacrante della Catrina, dalle radici azteche in cui la musica avvolge tutto in un canto alla vita, un inno alla libertà di essere e al coraggio dell’arte.

Imponente la scenotecnica, prestigiose le firme: oltre alla regia di Andrea Ortis e alle musiche di Vincenzo Incenzo, coreografie di Marco Bebbu, costumi di Erika Carretta, scenografie di Gabriele Moreschi, luci di Valerio Tiberi e Virginio Levrio, che ha curato anche il progetto video, produttrice esecutiva Lara Carissimi.

Nel ricco cast Federica De Riggi nel ruolo di Frida Kahlo, Andrea Ortis in quello di Diego Rivera, Floriana Monici nei panni di La Catrina ed ancora Antonello Angiolillo, Valeria Belleudi, Leonardo Di Minno, Giulia Maffei, Debora Boccuni, Jacopo Siccardi, Antonio Sorrentino, Arianna Talè, Omar Barole, Rebecca Erroi, Matteo Ammoscato, Lara Ferrari, Enrico Cava, Gioele Mazza, Leonardo Mazzarotto, Samuel Perinotto. (Informazioni tel. 0968441888 www.fridaoperamusical.it).