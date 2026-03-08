Reggio, successo al Teatro Cilea per ‘La Divina Commedia Opera Musical’ – FOTO

Tre giorni di spettacoli, sei repliche tutte sold out, 5000 presenze complessive, ben 2500 studenti di Istituti calabresi e siciliani

Applausi continui e lunghe standing ovation finali hanno decretato il trionfo del colossal La Divina Commedia Opera Musical nello storico Teatro Cilea di Reggio Calabria. Tre giorni di spettacoli, sei repliche tutte sold out, 5000 presenze complessive, ben 2500 studenti di Istituti calabresi e siciliani, sono i numeri registrati, autentico record per un evento teatrale in Calabria.

Un evento che resterà indimenticabile per l’eccezionale successo. “Bellissima”, “meravigliosa”, “incantevole”, questi i commenti unanimi di un pubblico entusiasta che ha lasciato il teatro emozionato e consapevole di aver assistito ad uno spettacolo unico e davvero eccezionale.

“E’ certamente una delle Opere Musicali moderne più affascinanti e spettacolari, capace di incantare un pubblico di tutte le età – ha affermato il promoter Ruggero Pegna – Non poteva esserci apertura migliore per la mia 40° stagione di eventi. Un grazie al pubblico, protagonista e splendida cornice, a docenti e dirigenti scolastici, ma inevitabilmente alla grande famiglia dell’Opera, dall’instancabile Lara Carissimi, produttrice della Mic Musical International Company, con il suo gruppo di lavoro tutto al femminile, ad Andrea Ortis, tra i più geniali autori e registi del Teatro internazionale, in particolare di Opere Musicali e Teatrali moderne, in grado di fondere tradizione, innovazione, arte, poesia e tecnologia! Questo spettacolo è un autentico fenomeno capace di avvicinare migliaia di giovani al Teatro di qualità e ad un’Opera letteraria universale come quella di Dante Alighieri. Un grazie alla Calabria per questa risposta, a conferma della forte domanda di eventi di alto spessore artistico e culturale”.

Il progetto Opere d’Arte

L’Opera è stata inserita nel progetto “Opere d’Arte”, lo speciale format con cui Pegna propone colossal musicali legati ad Opere Letterarie e Personaggi dell’Arte, con il Patrocinio e il contributo della Regione Calabria, brand Calabria Straordinaria (POC 2014/ 2020 – Az. 6.8.3).

L’originale e affascinante spettacolo sulla Divina Commedia, reduce da uno strepitoso successo in Cina, ha incantato con il suo eccezionale allestimento, un insieme di elementi scenici, musicali e poetici, che hanno immerso ogni spettatore nell’incredibile viaggio dantesco.

A Reggio sono arrivati da tutta la regione ed anche dalla Sicilia per non perdere un’ Opera sensazionale, frutto dell’idea di Marco Frisina, autore delle musiche, sui cui Andrea Ortis ha tessuto una meravigliosa sequenza di scene e quadri. Una trasposizione teatrale del viaggio dantesco attraverso Inferno, Purgatorio e Paradiso, che ha sbalordito grazie alla sceneggiatura e alla sintesi letteraria dello stesso Ortis e di Gianmario Pagano, in un contesto scenico da vero colossal. Grandiosa e imponente la scenotecnica firmata da Lara Carissimi e Gabriele Moreschi, con 70 cambi scena dinamici e oltre 200 costumi, leproiezioni immersive 3D di Virginio Levrio, le coreografie acrobatiche di Massimiliano Volpini, i disegni luce di Valerio Tiberi e i suoni di Francesco Iannotta.

Ipnotica la voce narrante di Giancarlo Giannini, filo conduttore del viaggio dantesco portato in scena da un cast di attori formidabili: Antonello Angiolillo nei panni di Dante, Andrea Ortis in quelli di Virgilio, Beatrice Somma nel ruolo di Beatrice.

Ed ancora, Leonardo Di Minno (Catone, Ulisse e Guido Guinizzelli), Gipeto (Caronte, Ugolino, Cesare e San Bernardo), Federica De Riggi (Pia del Tolomei e La donna), Arianna Talé (Matelda e Francesca), Antonio Sorrentino (Pier delle Vigne), il gruppo di ballerini e performers: Mariacaterina Mambretti, Federica Montemurro, Serena Marchese, Desirè Osarenoma Biasizzo, Alice Pagani, Arianna Lenti, Luca Curreli, Giulio Galimberti, Kevin Regonesi, Carmine Olivazzi, Raffaele Rizzo, Alessandro Trazzera. Per il Teatro Cilea tre giorni da record, che resteranno tra le sue pagine più belle.

Prossimi appuntamenti di Opere d’Arte: Notre Dame De Paris di Riccardo Cocciante dal 7 al 9 maggio al Palacalafiore di Reggio e la produzione dell’Opera teatrale Fortunata di Dio sulla vita della mistica Natuzza Evolo il 23 e 24 maggio al Teatro Rendano di Cosenza, Per informazioni tel. 0968441888, mail info@ruggeropegna.it.