Festa della donna, la Metro City celebra le scienziate reggine

Il consigliere metropolitano delegato, Giuseppe Marino, è intervenuto all’evento “Donne che guardano lontano”, l’omaggio alle scienziate reggine celebrato al Planetario “Pythagoras” della Città Metropolitana ed organizzato in occasione della Giornata internazionale della Donna. «Un momento molto importante», lo ha definito Marino nel rimarcare il talento e il percorso delle ricercatrici reggine Manuela Zoccali, Maria Grazia Labate, Roberta Tripodi, Maria Tringali e Cristina Pinneri affermatesi nel campo dell’astrofisica e della ricerca scientifica a livello internazionale partendo proprio dell’Osservatorio di via Margherita Hack.

L’incontro, moderato dalla responsabile scientifica del Planetario, Angela Misiano, ha visto la partecipazione, fra gli altri, di Anna Brancaccio, dirigente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ed Anna Maria Franco, funzionaria della Città Metropolitana e Responsabile del Planetario Pythagoras.

«Quest’anno – ha spiegato il consigliere Giuseppe Marino – in occasione della festa dell’8 marzo, abbiamo pensato di mandare un messaggio un po’ diverso, cercando di premiare il merito di donne che hanno scelto di dedicarsi allo studio e alla ricerca del cosmo. Donne che hanno raggiunto livelli altissimi che rappresentano un grande orgoglio per la nostra città».

«Il messaggio che vogliamo lanciare – ha spiegato – è innanzitutto di riconoscenza e gratitudine per lo studio, per la determinazione e per l’impegno nella ricerca scientifica. Ma è anche il segnale di una città che vuole mantenere un contatto e una relazione con persone che stanno offrendo un contributo importantissimo alla comunità scientifica internazionale».

«Reggio Calabria – ha concluso – non dimentica i suoi figli migliori, ma li rende protagonisti e li valorizza. Per questo abbiamo voluto questo momento al Planetario “Pythagoras”, per condividere con la città le ultime ricerche scientifiche di queste astrofisiche reggine».

A margine dell’evento, il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha voluto esprimere le proprie congratulazioni «alle scienziate che, avendo iniziato a coltivare le loro passioni a Reggio Calabria, sono arrivate a distinguersi nei più importanti contesti della ricerca scientifica in Italia e nel mondo». «È motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità», ha detto aggiungendo: «Come Città Metropolitana abbiamo investito e continuiamo a investire sul Planetario “Pythagoras” che, oggi, rappresenta un punto di riferimento e di eccellenza per la divulgazione scientifica e per avvicinare i più giovani al mondo della scienza e della ricerca».