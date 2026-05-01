Serie B: Venezia in A. Arrivano i primi verdetti. Risultati e classifica
Una sola giornata alla fine del campionato. Il Monza si è giocato la promozione
01 Maggio 2026 - 22:22 | Redazione
Il Venezia torna in Serie A. Ancora una promozione per mister Stroppa, dopo il pareggio per 2-2 contro lo Spezia. Vicinissimo il Frosinone, grazie alla inattesa sconfitta del Monza, destinato quasi sicuramente alla disputa dei play off, al pari di un Palermo che si colloca al quarto posto. Post season blindata dal Modena, mentre sarà lotta serrata all’ultima giornata tra Avellino, Mantova e Cesena. In coda salvezza matematica per la Sampdoria dopo un altro anno durissimo e pieno di difficoltà, crisi totale per il Sudtirol che adesso rischia, in basso scatto del Bari, mentre un gol al quinto di recupero del Padova (salvo), rischia di vanificare del tutto la lunga rimonta del Pescara, ultimo in classifica insieme allo Spezia e alla Reggiana ormai quest’ultima destinata alla retrocessione diretta.
I risultati della giornata
Spezia – Venezia 2-2
Sampdoria – Sudtirol 1-0
Palermo – Catanzaro 3-2
Padova – Pescara 1-0
Modena – Reggiana 2-1
Mantova – Monza 3-2
Juve Stabia – Frosinone 0-1
Empoli – Avellino
Carrarese – Cesena 0-0
Bari – V. Entella 2-0
La classifica
Venezia 79 (promosso in A)
Frosinone 78
Monza 75
Palermo 72
Catanzaro 59
Modena 55
Juve Stabia 50
Avellino 46
Cesena 46
Mantova 46
Carrarese 44
Sampdoria 44
Padova 43
Empoli 40
Sudtirol 40
V. Entella 39
Bari 37
Pescara 34
Spezia 34
Reggiana 34
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