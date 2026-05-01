Serie B: Venezia in A. Arrivano i primi verdetti. Risultati e classifica

Il Venezia torna in Serie A. Ancora una promozione per mister Stroppa, dopo il pareggio per 2-2 contro lo Spezia. Vicinissimo il Frosinone, grazie alla inattesa sconfitta del Monza, destinato quasi sicuramente alla disputa dei play off, al pari di un Palermo che si colloca al quarto posto. Post season blindata dal Modena, mentre sarà lotta serrata all’ultima giornata tra Avellino, Mantova e Cesena. In coda salvezza matematica per la Sampdoria dopo un altro anno durissimo e pieno di difficoltà, crisi totale per il Sudtirol che adesso rischia, in basso scatto del Bari, mentre un gol al quinto di recupero del Padova (salvo), rischia di vanificare del tutto la lunga rimonta del Pescara, ultimo in classifica insieme allo Spezia e alla Reggiana ormai quest’ultima destinata alla retrocessione diretta.

I risultati della giornata

Spezia – Venezia 2-2

Sampdoria – Sudtirol 1-0

Palermo – Catanzaro 3-2

Padova – Pescara 1-0

Modena – Reggiana 2-1

Mantova – Monza 3-2

Juve Stabia – Frosinone 0-1

Empoli – Avellino

Carrarese – Cesena 0-0

Bari – V. Entella 2-0

La classifica

Venezia 79 (promosso in A)

Frosinone 78

Monza 75

Palermo 72

Catanzaro 59

Modena 55

Juve Stabia 50

Avellino 46

Cesena 46

Mantova 46

Carrarese 44

Sampdoria 44

Padova 43

Empoli 40

Sudtirol 40

V. Entella 39

Bari 37

Pescara 34

Spezia 34

Reggiana 34