Van Gogh Cafè arriva a Reggio, Pegna: ‘Uno spettacolo fra i più belli di sempre’

C’è qualcosa di profondamente toccante nel pensare a Vincent van Gogh ed alla struggente bellezza dei suoi dipinti. Dal giallo intenso dei girasoli, passando per il blu sfumato della notte stellata, quei colori vividi parlano direttamente al cuore di chi li osserva. Ed è proprio questa intimità artistica che, il 4 e 5 marzo, il Teatro Cilea di Reggio Calabria intende ricreare con Van Gogh Cafè, l’Opera Musical firmata da Andrea Ortis.

Uno spettacolo immersivo che mescola armoniosamente orchestra dal vivo, corpo di ballo, effetti visivi e un racconto poetico, per farci entrare in punta di piedi nelle tele del celebre pittore olandese conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo.

Van Gogh Cafè: l’opera musical arriva a Reggio Calabria

“Uno spettacolo fra i più belli di sempre, di quelli con cui si esce con le lacrime agli occhi“

ha raccontato con emozione il promoter Ruggero Pegna a CityNow.

Oltre alle esibizioni serali, è prevista, come sempre, una replica mattutina per le scuole, perché anche i più giovani possano vivere l’esperienza di un grande spettacolo teatrale. L’iniziativa non è nuova per Pegna, che da anni mantiene una proficua collaborazione con gli istituti scolastici reggini, portando in scena opere come La Divina Commedia, Notre Dame de Paris e I Promessi Sposi, con l’obiettivo di far brillare la cultura e l’immaginazione nelle nuove generazioni.

“Si tratta di progetti che non nascono per le scuole, ma opere originali, integrali che io in Calabria cerco di proporre agli studenti, accendendo la loro fantasia su produzioni affascinanti” ha detto ancora, con entusiasmo, Ruggero Pegna.

Il connubio tra spettacolo e formazione diventa qui un’occasione unica per gli studenti che potranno avvicinarsi all’arte con occhi nuovi e cuore aperto. Ma Van Gogh Cafè non è solo per i giovani:

“Tutti dovrebbero vederlo. Andrea Ortis ha creato uno spettacolo con orchestra dal vivo, corpo di ballo, effetti immersivi, ciò che ha costruito sulla figura di Van Gogh è inimmaginabile, tant’è che il pubblico entrerà nei suoi dipinti e conoscerà questa figura in un modo assolutamente particolare. Credo sia uno spettacolo imperdibile per tutti”.

Dal Natale appena concluso ai grandi progetti del 2025

Mentre la città si prepara a lasciarsi travolgere dall’energia di Van Gogh Cafè, è ancora viva l’eco delle festività natalizie appena concluse, che hanno avvolto Reggio Calabria in un clima di festa ed emozione. La serie di eventi “A riveder le stelle” promossa dalla Città Metropolitana ha illuminato il periodo natalizio con appuntamenti di grande richiamo, tra cui il concerto di Dolcenera in una gremita Piazza Italia, e la rassegna Museo in Fest al Museo Archeologico Nazionale, che ha ospitato spettacoli come Sergio Cammariere, Vincent Bohanan & The Sound of Victory e lo straordinario “Zoé”.

“Lavorare a Reggio è sempre affascinante – ha detto il promoter lametino, che ha curato numerosi eventi natalizi. Da Sting nel ’91 a Elton John al Granillo, questa città custodisce ricordi indelebili. Per il 2024 appena concluso, ringrazio il sindaco Giuseppe Falcomatà e tutta la squadra che ha reso possibile una programmazione di alto profilo”.

Prossimi eventi: “Me contro Te” e Calabria Fest Tutta Italia

Dopo il suggestivo appuntamento con Van Gogh Cafè, la stagione culturale proseguirà il 12 e 13 aprile al PalaCalafiore con “Me contro Te”, il duo palermitano amato dai più piccoli. Uno show leggero e spensierato, ideale per coinvolgere le famiglie in una vera e propria festa fra gag e interazioni dal vivo, festeggiando i primi dieci anni di attività dei due beniamini dei bambini.

Prima dell’estate, dall’8 al 10 maggio, sarà la volta del Calabria Fest Tutta Italiana al Teatro Cilea, diretto artisticamente da Ruggero Pegna e condotto da Gianmaurizio Foderaro di Rai Radio Tutta Italiana. Un festival-premio dedicato alle migliori nuove proposte dell’anno, realizzato in collaborazione con la Regione Calabria e la Città Metropolitana, per esaltare le voci emergenti del panorama musicale italiano.

In questa suggestiva cornice, Reggio Calabria si conferma città in continuo fermento culturale, capace di coniugare il fascino delle sue tradizioni con la curiosità verso l’arte e la musica contemporanee. Dalle scintillanti emozioni natalizie, si passa ora all’attesa trepidante per Van Gogh Cafè, pronto a regalare un’esperienza unica. Un viaggio nell’anima di Van Gogh e, forse, anche nella nostra.

