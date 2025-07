Calciomercato Scafatese, altro annuncio. Si rinforza ulteriormente l’attacco

Una linea offensiva di tutto rispetto quella della Scafatese con la conferma di Palmieri e l’arrivo dell’esperto Maggio, reduce dalla vittoria del campionato con il Siracusa. La società campana, adesso, ottiene l’ok dall’Altamura per il trasferimento dell’attaccante Salvatore Molinaro, già in forza ai campani per tutto il girone di ritorno della passata stagione:

Il comunicato

“La Scafatese Calcio 1922 rende noto che il calciatore Salvatore Molinaro indosserà la casacca gialloblù anche nella stagione 2025-2026. L’attaccante, giunto a gennaio scorso a Scafati, ha concluso la scorsa annata con uno scout personale di 18 presenze condite da 8 reti e 2 assist”.

Iscrizione al campionato

“La Scafatese Calcio 1922 rende noto di aver presentato la domanda di iscrizione al campionato di Serie D 2025-2026”.