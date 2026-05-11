La Redel Viola ai quarti di finale, superata la Miwa Benevento al Palacalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato Gara 3 degli ottavi Play Off tra le mura amiche del PalaCalafiore. Il primo quarto si è caratterizzato da un certo equilibrio, ma con troppi errori per i neroarancio in fase offensiva così da permettere agli ospiti di mantenere un distacco ridotto. Nella seconda frazione di gioco bene la Redel, Laquintana su tutti con canestri ed assist ha trainato la squadra, Benevento ha provato a rispondere riuscendoci, complice il nervosismo della Viola. Si è visto nuovamente un certo equilibrio nel terzo quarto. La Redel ha gestito bene l’ultima frazione di gioco, Laganà e Maresca in grande spolvero. Reggio Calabria ha vinto e si è portata ai quarti di finale, se la vedrà col Barcellona di Cessel ed Aguzzoli.

PRIMO QUARTO

Starting five neroarancio: Maresca, Marini, Fiusco, Laganà, Fernandez. Tripla di Maresca, risponde Acosta dalla lunga distanza. Maresca porta sul 5 a 3 il punteggio. Rianna in penetrazione. Marini in step back. Fernandez per il +4 neroarancio. Maresca segna dopo un’interferenza. Fiusco guadagna la lunetta. Coach Parrillo chiama Time Out. Fiusco dalla lunetta, due su due. Ancora Fiusco subisce fallo, uno su due dalla lunetta. Murolo si beve la difesa della Viola. Laganà per la Viola. Acosta e poi Murolo per il -6 dei sanniti. Coach Cadeo chiama Time Out. Tripla di Maresca. Giacomi da sotto canestro. Clark dalla lunetta, due su due. Filipovic a fil di sirena porta il punteggio sul definitivo 21 a 16, così si chiude il primo quarto.

SECONDO QUARTO

Laquintana per i padroni di casa risponde Filipovic. Clark in penetrazione. Laquintana per il il +9. Laquintana dalla lunetta, due su due. Rianna con un tiro in sospensione, risponde Clark in reverse. Giacomi da sotto canestro. Tripla di Clark che vale il +12 della Viola. Bongiovanni per Benevento. Marini in gancio. Coach Parrillo chiama Time Out. Bongiovanni in penetrazione. Laganà dalla lunetta, due su due. Miraglia buca la difesa della Viola per il -10 dei campani, risponde Laganà. Coach Cadeo chiama Time Out. Laganà dalla lunetta, due su due. Acosta in penetrazione. Filipovic da tre. Si va all’intervallo lungo sul 42 a 33.

TERZO QUARTO

Laganà da sotto canestro. Di Febo da tre. Filipovic in penetrazione. Laganà da sotto canestro. Filipovic da tre. Tripla di Fernandez. Laganà sbaglia il tiro libero, dopo il fallo tecnico chiamato alla panchina avversaria. Fiusco da sotto canestro per il +10 dei neroarancio. Filipovic dalla lunetta zero su due. Tripla di Maresca, risponde Giacomi dall’arco. Coach Cadeo chiama Time Out. Acosta per Benevento. Clark in penetrazione dopo una palla rubata. Marangon dalla lunetta, uno su due. Bongiovanni segna per gli ospiti. Laganà in penetrazione. Murolo dalla lunetta, tre su tre. Si va all’ultimo quarto sul 59 a 51.

QUARTO QUARTO

Laganà da sotto canestro segna e trasforma il supplementare. Tripla di Murolo. Tripla di Maresca. Coach Parrillo chiama Time Out. Tripla di Giacomi. Laquintana in penetrazione. Giacomi da sotto canestro. Tripla di Laquintana. Acosta dalla lunetta, uno su due. Altra tripla di Maresca, risponde Acosta dall’arco. Laquintana, due su due dalla lunetta. Fiusco in penetrazione. Coach Parrillo chiama Time Out. Alla tripla di Laganà risponde Murolo sempre da tre punti. Fernandez dalla lunetta, due su due. Tripla di De Febo. Laquintana sbaglio il libero a seguito del tecnico. Marini dalla lunetta, due su due. Giacomi dalla lunetta zero su due. Marini su assit di Fernandez. Ancora Giacomi dalla lunetta uno su due. Fiusco dalla lunetta, due su due. Murolo da tre. Laquintana dalla lunetta, trasforma due liberi. Risponde Giacomi. La Redel vince 90 a 77 contro il Benevento.

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Il tabellino

Redel Viola Reggio Calabria – Miwa Energia Benevento 90-77 (21-16, 21-17, 17-18, 29-21)

Arbitri: Barbagallo di Catania e Filesi di Ragusa