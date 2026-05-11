Calcio: la Rin Tin Team scrive la storia. Terzo titolo provinciale CSI consecutivo

Domenica 10 maggio, sul campo di Bocale, è andata in scena la finale provinciale del CSI Reggio Calabria, un appuntamento molto atteso che ha regalato emozioni e spettacolo agli appassionati presenti.

A trionfare, ancora una volta, è stata la Rin Tin Team, che conquista il titolo provinciale per il terzo anno consecutivo, un risultato storico che nessuna squadra era mai riuscita a raggiungere prima. Un dominio costruito con impegno, qualità e grande spirito di squadra, che conferma il valore di un gruppo ormai punto di riferimento nel panorama provinciale.

I ragazzi della Rin Tin Team, trascinati dall’esperienza e dalla guida del mister Alessandro D’Arrigo — considerato da molti un vero maestro di questo sport — insieme al fondamentale contributo di Luigi Davoli, hanno saputo portare a termine una stagione praticamente perfetta, fatta di sacrifici, determinazione e grandi prestazioni.

La vittoria nella finale di Bocale rappresenta l’ennesima consacrazione di una squadra che continua a lasciare il segno, scrivendo una pagina importante della storia del CSI Reggio Calabria.

Congratulazioni dunque alla Rin Tin Team per la conquista, ancora una volta, dell’ambito trofeo e per aver dimostrato, sul campo, di meritare il titolo di campioni provinciali.