Acqua pubblica e spiagge accessibili: il piano de ‘La Strada’ per Reggio

"Abbiamo in mente un obiettivo concreto: conquistare la Bandiera Blu e la Bandiera Verde, grazie a acque pulite e spiagge a misura di tutte e tutti, a partire dai bambini" la nota

Per il movimento La Strada il futuro di Reggio comincia dai suoi beni essenziali. Abbiamo in mente una città che investe sull’acqua pubblica, sulla qualità del mare e sulla piena fruibilità delle sue coste, con un obiettivo concreto: conquistare la Bandiera Blu e la Bandiera Verde, grazie a acque pulite e spiagge a misura di tutte e tutti, a partire dai bambini.

Acqua pubblica e gestione del sistema di depurazione

L’acqua è un bene comune essenziale e deve essere pubblica, garantita, pulita. Per questo è necessario mappare ed efficientare la rete idrica cittadina, verificare gli allacci fognari e gli scarichi fognari a mare, in superficie e subacquei, bonificare le micro-discariche abusive, effettuare la pulizia ordinaria delle fiumare, rendere finalmente efficiente il sistema di depurazione. Dei milioni di euro messi a disposizione in questi anni per la depurazione delle acque, molti non sono stati affatto utilizzati, altri sono stati, evidentemente, sprecati. Non può esserci qualità della vita, né sviluppo turistico, senza una gestione moderna e sostenibile del ciclo dell’acqua.

Riqualificazione delle coste e standard ambientali

La riqualificazione delle coste deve diventare una priorità amministrativa. Reggio possiede un patrimonio naturale straordinario che va valorizzato attraverso interventi sulla qualità delle acque, sulla pulizia del litorale e sull’accessibilità delle spiagge cittadine.

Ottenere la Bandiera Blu non è soltanto un riconoscimento simbolico: significa rispettare standard ambientali elevati, offrire servizi adeguati e costruire una nuova immagine della città fondata sulla sostenibilità.

Accessibilità e inclusione sulle spiagge cittadine

Per La Strada, il mare pulito e sicuro deve essere un diritto di tutti, non un privilegio di pochi. Le famiglie, gli anziani, i bambini e le fasce più fragili devono poter vivere le spiagge comunali con la

certezza della salubrità delle acque e della sicurezza degli spazi pubblici.

Leggi anche

Particolare attenzione va riservata all’accessibilità delle spiagge comunali, che devono essere attrezzate per garantire piena inclusione alle persone con disabilità, attraverso percorsi facilitati, servizi dedicati e strutture adeguate che rendano davvero il mare fruibile da tutti. Accanto agli interventi infrastrutturali, è fondamentale rafforzare la tutela ambientale delle aree balneari, installando sistemi efficienti per la raccolta dei rifiuti e promuovendo comportamenti responsabili e rispettosi dell’ambiente costiero.