Consiglio comunale, Battaglia: ‘Il bilancio è il lascito più importante alla città’

Il sindaco facente funzioni: 'Abbiamo rispettato gli impegni assunti e i paletti imposti, pur nelle difficoltà quotidiane'

Il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, intervenendo in Consiglio comunale durante la discussione sul bilancio, ha sottolineato il valore politico e amministrativo del percorso di risanamento portato avanti dall’Amministrazione in questi anni.

«I numeri snocciolati poco fa – ha spiegato – testimoniano un bilancio in linea con tutto il lavoro di risanamento compiuto in questi anni. Il bilancio rappresenta sempre un’occasione importante: non è soltanto un insieme di cifre, ma la spina dorsale degli interventi.

Credo sia il lascito più importante che questa Amministrazione consegna alla città. Il risanamento dei conti non è stato soltanto un’operazione tecnica, ma una precisa scelta politica e amministrativa, un’operazione di verità e trasparenza e la scelta del campo sul quale giocare la partita.

Il primo obiettivo è stato quello di evitare il dissesto finanziario, una scelta fatta a salvaguardia delle imprese e dei cittadini di questa città».

Il sindaco facente funzioni ha ricordato: «Comprendo che i primi anni siano stati davvero lacrime e sangue, ma oggi possiamo dire che dal 2027 si libereranno importanti risorse finanziarie da destinare ai servizi essenziali e al miglioramento del decoro urbano. Gli undici milioni che torneranno disponibili dimostreranno che il percorso intrapreso era quello giusto».

Nel suo intervento Battaglia ha poi richiamato il valore istituzionale del Patto con il Governo: «Il Patto per il Governo è stato una dichiarazione di affidabilità e credibilità. Sono parole facili da pronunciare, ma difficili da dimostrare nei fatti. Noi, invece, abbiamo rispettato gli impegni assunti e i paletti imposti, pur nelle difficoltà quotidiane».

Battaglia, in conclusione, ha rivendicato i risultati ottenuti dall’Amministrazione: «Abbiamo avviato una stagione di concorsi pubblici, investito tanto sul welfare e affrontato situazioni complesse. Lasciamo alla città un bilancio che trasuda trasparenza, legalità e certezze».