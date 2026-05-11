Liceo “Volta”, la palestra della scuola intitolata a Gaetano Gebbia, gigante del basket e della formazione – FOTO

Il ricordo del Coach e quel filo mai spezzato con i giovani e la città di Reggio Calabria

Un momento molto intenso è stato vissuto stamane presso il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria. La palestra del prestigioso istituto è stato intitolata all’indimenticato Coach Gaetano Gebbia, colui ha profondamente segnato la storia della pallacanestro in riva allo Stretto. La dirigente scolastica Maria Rosa Monterosso, i docenti alla presenza della famiglia dell’allenatore e dei vertici delle rappresentanze territoriali dello sport.

La soddisfazione della dirigente Maria Rosa Monterosso

“La palestra dell’istituto sarà ufficialmente intitolata a Gaetano Gebbia. Questo gesto ricorderà per sempre quanto sia importante per gli educatori rivolgersi alle nuove generazioni con amore e cura. Il suo insegnamento rimane un pilastro per chiunque pratichi attività sportiva nel complesso.

È un momento del ricordo che si proietta verso il futuro. Gaetano Gebbia rappresenta una figura importantissima per tutto lo sport italiano, non soltanto per la città di Reggio Calabria. Oggi è una grande giornata per il Liceo Scientifico “Alessandro Volta”, che vuole ricordare un gigante dello sport, non solo per il suo valore atletico ma soprattutto per le sue doti di allenatore internazionale”.

L’importanza di Gaetano Gebbia

“Gebbia ha introdotto un nuovo modello nell’educazione sportiva dei giovani, un metodo che è stato poi esportato al di fuori della Calabria, diventando un punto di riferimento a livello nazionale. La scuola ha voluto tributargli un onore particolare per le sue qualità di educatore delle giovani generazioni“.

L’indirizzo Sportivo del Liceo “Alessandro Volta”

“È grazie al contributo di Gaetano Gebbia se l’istituto ha potuto istituire l’indirizzo sportivo, che si affianca all’ordinamento tradizionale e all’opzione scienze applicate. Questo percorso è stato fortemente voluto dal dipartimento di scienze motorie e, grazie alla tenacia e alla capacità della Preside Palazzolo, è diventato un ulteriore indirizzo d’eccellenza. Rappresenta un punto di riferimento per i giovani di Reggio e della provincia, permettendo loro di distinguersi sia sotto il profilo scolastico che sportivo”.

I ricordi custoditi dal dott. Piero Viola, figlio del fondatore della Cestistica Viola

“È un omaggio sentito e spontaneo; non un obbligo, ma un vero piacere. Gaetano lo meritava per ciò che ha rappresentato e per l’eredità che ha lasciato. Il fatto che siamo qui in una scuola, tra i ragazzi, sul campo di pallacanestro — ovvero il luogo dove lui ha effettivamente trasmesso il suo sapere — è qualcosa che fa bene a noi e a chi ci segue”.

Un legame lungo una vita

“Per me essere qui è un salto nel passato, un passo indietro che abbraccia quasi tutta la mia vita, perché ho conosciuto Gaetano quando ero solo un ragazzino. Sento un profondo sentimento di gratitudine verso le istituzioni scolastiche, territoriali e nazionali, che hanno permesso di perfezionare questa iniziativa”.

L’epopea della Viola: una scommessa vinta

Alla domanda se Gebbia, arrivato da Ragusa a Reggio Calabria per diventare una figura così centrale, sia stata la scommessa più bella vinta dal Presidente Viola, il Dott. Viola risponde:

“Diciamo che è stata la scommessa vinta da tutti. In quel momento mio papà rappresentava il vertice di quella struttura, ma era tutta l’organizzazione che cresceva. A riguardarla oggi, dopo tantissimi anni, si capisce quanto sia stato straordinario ciò che è stato fatto, anche grazie all’opera di Gaetano”.

Il passato come lezione per il futuro

“Ogni momento storico ha le sue peculiarità. Sarebbe ingeneroso guardare al presente confrontandolo sempre con un passato che è stato meraviglioso. Certamente le nuove generazioni hanno molto da apprendere da quell’illustre momento e da Coach Gebbia per capitalizzare le belle esperienze fatte, ma ogni cosa va contestualizzata. Io guardo al presente con ottimismo: quei tempi forse non torneranno più nella stessa forma, ma ci auguriamo che i giovani d’oggi sappiano fare ancora meglio”.

Il ringraziamento alla scuola del delegato allo sport Giovanni Latella

“Ringrazio innanzitutto la Dirigente, Maria Rosa Monterosso, che ha voluto fortemente intitolare questa meravigliosa palestra del Liceo Volta a una persona straordinaria. Gaetano Gebbia è stato un talent scout, un uomo che ha amato profondamente Reggio Calabria e la Viola, dando tantissimo alla nostra comunità. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorarci insieme: è stata una figura fondamentale per tutto il movimento cestistico reggino”.

La testimonianza del fratello di Gaetano Gebbia

“Gaetano è stato un interprete che ha privilegiato sempre lo sviluppo dell’atleta e degli allenatori in senso lato. Non guardava mai al risultato immediato, o comunque il risultato non era mai un obiettivo da raggiungere a discapito della crescita dei giovani. In questo è stato non solo un allenatore e un istruttore, ma soprattutto un educatore. Questo concetto lo ha sempre avuto molto chiaro, sia nell’ambito della formazione degli allenatori, sia nell’attività giovanile con gli atleti”.

Quello vissuto al Liceo “Alessandro Volta” è stato un momento solenne, capace di restituire l’esatta caratura e lo spessore di una persona tanto ben voluta quanto indimenticabile per Reggio Calabria. L’intitolazione della palestra non è stata solo una cerimonia formale, ma l’abbraccio collettivo di una città a un uomo che ha saputo essere, allo stesso tempo, un innovatore tecnico e un maestro di vita.

Attraverso i ricordi della famiglia, delle istituzioni e della scuola, è emerso il ritratto di un “visionario silenzioso”: un educatore che non ha mai barattato la crescita umana dei suoi ragazzi con il solo risultato sportivo. Gaetano Gebbia lascia a Reggio Calabria un’eredità preziosa che oggi trova casa tra i giovani studenti del Volta: la consapevolezza che lo sport, quello vero, è il miglior antidoto alle sfide del presente e la base più solida su cui costruire il futuro.