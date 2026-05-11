Reggina, Latella: ‘Io avevo scelto Bandecchi. E comunque ci abbiamo messo la faccia, altri…’

Nel corso dell’incontro tra l’attuale sindaco Battaglia, i candidati a sindaco Cannizzaro, Lamberti e Pazzano e gli ultras, ha chiesto la parola anche il delegato allo sport Giovanni Latella che, coraggiosamente e sfidando anche i fischi dei presenti, ha voluto fare alcune precisazioni: “Tutti quanti dobbiamo dirci la verità! No… fatemi parlare! Perché ora dobbiamo dire la verità! Perché alla Reggina ci teniamo tutti e noi per primi! In un momento di difficoltà gli imprenditori reggini non si sono trovati, questa amministrazione ha trovati due: il signor Ballarino e il signor Bandecchi. Li ha portati questa amministrazione! Fammi finire.

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La scelta è ricaduta su Ballarino. Però io non ho visto deputati, consiglieri regionali che hanno avuto e hanno un ruolo a portare qualcuno a Reggio Calabria! Noi, nel bene e nel male, la faccia l’abbiamo messa! Poi se Ballarino non ci è riuscito a far salire la Reggina in Serie C è certamente un problema. Io avevo portato Bandecchi, purtroppo la scelta è stata diversa, ma questo non significa che sono contro chi ha deciso così. Questa è la realtà. Assumiamoci la responsabilità di quello che facciamo e diciamo, tutti”.