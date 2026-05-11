Calabria, scontro tra tre auto: una vittima e tre feriti

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere la vittima e per mettere in sicurezza il sito

Una donna è morta e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sulla strada statale 109 Tangenziale est a Catanzaro dove tre auto si sono scontrate.

I feriti sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed il successivo trasferimento in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere la vittima e per mettere in sicurezza il sito e gli agenti della Polizia stradale per ricostruire la dinamica dello scontro.

Leggi anche

La strada è momentaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

Fonte ansa.it