Calabria, scontro tra tre auto: una vittima e tre feriti
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere la vittima e per mettere in sicurezza il sito
11 Maggio 2026 - 15:12 | di Redazione
Una donna è morta e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sulla strada statale 109 Tangenziale est a Catanzaro dove tre auto si sono scontrate.
I feriti sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed il successivo trasferimento in ospedale.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere la vittima e per mettere in sicurezza il sito e gli agenti della Polizia stradale per ricostruire la dinamica dello scontro.
La strada è momentaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.
Fonte ansa.it
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