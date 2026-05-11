Palazzo Alvaro, torna a riunirsi il Consiglio Metropolitano di Reggio

Il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria è convocato per domani, martedì 12 maggio 2026, con inizio alle ore 12:00 in prima convocazione e, in mancanza del numero legale, alle ore 13:00 in seconda convocazione. L’Assemblea sarà chiamata a discutere e deliberare su un articolato ordine del giorno, che comprende numerosi punti di carattere amministrativo, finanziario e programmatico.

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Tra i temi principali figurano diverse ratifiche di deliberazioni del Sindaco Metropolitano relative a variazioni al Bilancio di previsione 2026-2028, l’affidamento del servizio di tesoreria per il biennio 2026-2028, con approvazione dello schema di convenzione, variazioni di bilancio connesse al diverso utilizzo di mutui e all’attuazione degli indirizzi programmatici dell’Ente, variazioni riferite al Fondo Rotativo per la Progettualità, interventi in materia di edilizia, tra cui l’adeguamento sismico dell’Istituto Liceo Artistico Oliveti di Siderno, la variazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026-2028, con riferimento ai servizi informatici e di gestione dei sistemi per la Pubblica Amministrazione, l’applicazione di una quota dell’avanzo accantonato al 31 dicembre 2025 ed il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio.