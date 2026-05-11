Playoff Serie B, la Redel batte Benevento e vola ai quarti, Catanzaro espugna Viterbo. Risultati ottavi

Si è conclusa gara 3 degli ottavi dei playoff di Serie B Interregionale tra i gironi E ed F.

Al Palacalafiore di Reggio Calabria si gioca la bella della serie tra Redel Viola e Miwa Energia Benevento.

Gara equilibrata e spettacolare sin dalle prime battute, che i neroarancio controllano nel punteggio contro un avversario sempre combattivo. Maresca e compagni giocano una partita corale quasi perfetta mostrando più qualità e concretezza, la Redel Viola vinve vola ai quarti.

Sugli altri campi, la Basket Academy Catanzaro torna vittoriosa dalla trasferta di Viterbo contro la Stella Azzurra e chiude la serie sul 2-1, il Barcellona Basket supera la Stella EBK Roma e sarà ai quarti la prossima avversaria della Redel Viola.

Di seguito i risultati delle gare del turno ed i risultati aggiornati relativi alle serie.

Gara 3 Ottavi

Redel Viola – Cestistica Benevento 90-77

Stella EBK Roma – Barcellona Basket 61-64

Stella Azzurra Viterbo – Basket Academy Catanzaro 67-72

Felice Scandone Avellino – Basket School Messina 82-55

Dinamo Basket Brindisi – Esperia Olimpia Cagliari 70-82

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Ottavi – Risultati delle serie

Carver Cinecittà Roma – Action Now Monopoli 1-2

Virtus Ragusa – Angri Pallacanestro 0-2

Redel Viola – Cestistica Benevento 2-1

Stella EBK Roma – Barcellona Basket 1-2

Virtus Matera – Nuovo Basket Aquilano 2-0

Stella Azzurra Viterbo – Basket Academy Catanzaro 1-2

Felice Scandone Avellino – Basket School Messina 2-1

Dinamo Basket Brindisi – Esperia Olimpia Cagliari 1-2

Quarti

Felice Scandone Avellino – Esperia Olimpia Cagliari

Redel Viola – Barcellona Basket

Virtus Matera – Basket Academy Catanzaro

Angri Pallacanestro – Action Now Monopoli