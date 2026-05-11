Playoff Serie B, la Redel batte Benevento e vola ai quarti, Catanzaro espugna Viterbo. Risultati ottavi
Gara spettacolare al Palacalafiore tra una bellisima Viola ed una Miwa Energia mai doma. Gli accoppiamenti dei quarti
11 Maggio 2026 - 21:44 | di Redazione
Si è conclusa gara 3 degli ottavi dei playoff di Serie B Interregionale tra i gironi E ed F.
Al Palacalafiore di Reggio Calabria si gioca la bella della serie tra Redel Viola e Miwa Energia Benevento.
Gara equilibrata e spettacolare sin dalle prime battute, che i neroarancio controllano nel punteggio contro un avversario sempre combattivo. Maresca e compagni giocano una partita corale quasi perfetta mostrando più qualità e concretezza, la Redel Viola vinve vola ai quarti.
Sugli altri campi, la Basket Academy Catanzaro torna vittoriosa dalla trasferta di Viterbo contro la Stella Azzurra e chiude la serie sul 2-1, il Barcellona Basket supera la Stella EBK Roma e sarà ai quarti la prossima avversaria della Redel Viola.
Di seguito i risultati delle gare del turno ed i risultati aggiornati relativi alle serie.
Gara 3 Ottavi
Redel Viola – Cestistica Benevento 90-77
Stella EBK Roma – Barcellona Basket 61-64
Stella Azzurra Viterbo – Basket Academy Catanzaro 67-72
Felice Scandone Avellino – Basket School Messina 82-55
Dinamo Basket Brindisi – Esperia Olimpia Cagliari 70-82
Ottavi – Risultati delle serie
Carver Cinecittà Roma – Action Now Monopoli 1-2
Virtus Ragusa – Angri Pallacanestro 0-2
Redel Viola – Cestistica Benevento 2-1
Stella EBK Roma – Barcellona Basket 1-2
Virtus Matera – Nuovo Basket Aquilano 2-0
Stella Azzurra Viterbo – Basket Academy Catanzaro 1-2
Felice Scandone Avellino – Basket School Messina 2-1
Dinamo Basket Brindisi – Esperia Olimpia Cagliari 1-2
Quarti
Felice Scandone Avellino – Esperia Olimpia Cagliari
Redel Viola – Barcellona Basket
Virtus Matera – Basket Academy Catanzaro
Angri Pallacanestro – Action Now Monopoli
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