Reggio, successo al Palacalafiore per Notre Dame De Paris – FOTO

Straordinario successo al Palacalafiore di Reggio Calabria per Notre Dame De Paris, il colossal dei record di Riccardo Cocciante, prodotto da David e Clemente Zard, organizzato per la sesta volta in Calabria dal promoter Ruggero Pegna nel quadro della 40° edizione dei suoi “Fatti di Musica”.

Con 15.000 spettatori in tre giorni e cinque spettacoli, oltre 100.000 presenze in sei edizioni in questa regione dal 2002 ad oggi, l’imponente Opera Musicale Moderna continua ad incantare il pubblico di ogni età e stabilisce il primato di “spettacolo con il più alto numero di biglietti venduti” in Calabria!

“Dopo la Divina Commedia di Marco Frisina e Andrea Ortis, Notre Dame De Paris è stata un’altra gemma del mio 40° anno di grandi eventi, in attesa di Fortunata di Dio, l’opera teatrale sulla vita della mistica Natuzza Evolo che presenterò in Prima Nazionale i prossimi 23 e 24 maggio al Teatro Rendano di Cosenza! Grazie – afferma Pegna – a tutti coloro che hanno reso emozionanti e indimenticabili questi tre giorni di pura magia con uno degli spettacoli più belli di sempre!”.

Notre Dame De Paris si è confermato una vera alchimia dello spettacolo mondiale, capace di stregare tutti grazie alle ormai celeberrime musiche di Riccardo Cocciante, alle liriche di Luc Plamondon, nella versione italiana di Pasquale Panella, alla bellezza di uno spettacolo affascinante firmato dalla regia di Gilles Maheu, con le coreografie di Martino Müller, le scenografie di Christian Rätz, i costumi di Fred Sathal e le luci di Alain Lortie.

Già entrando nel palasport, il pubblico è rimasto stupito davanti all’imponente allestimento, il più grande mai progettato per un musical, con un palcoscenico di ben quaranta metri.

Applauditissimi tutti gli storici protagonisti che nei ventiquattro anni del musical hanno portato sulla scena un vero capolavoro ispirato al romanzo di Victor Hugo, da Giò Di Tonno nei panni di Quasimodo, con la sua voce unica e possente, a Vittorio Matteucci nel ruolo di Frollo, il “prete innamorato”, a Graziano Galatone (Febo), Elhaida Dani (Esmeralda), Matteo Setti (Gringoire), ed ancora Angelo Del Vecchio, Gianmarco Schiaretti, Camilla Rinaldi, Beatrice Blaskovic, Alessio Spini, Luca Marconi, Massimiliano Lombardi, oltre aballerini, acrobati e breaker. Sempre di grande impatto alcune delle scene cult del musical, come quella delle campane e delle tante coreografie acrobatiche.

Entusiasti gli spettatori. Ogni replica è stata accompagnata da scroscianti applausi, lunghissime standing ovation e dal coro instancabile del numerosissimo pubblico che ha gremito il Palacalafiore. Impeccabile la rodatissima macchina organizzativa di Ruggero Pegna, con oltre duecento uomini a lavoro, che in questi anni ha dato ai calabresi i più grandi eventi musicali e televisivi effettuati in questa regione, alcuni anche irripetibili con alcune delle più grandi popstar del mondo, come Sting, Tina Turner, Santana, Elton John e molte altre.

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Il maggio del promoter lametino proseguirà ora con l’Opera Teatrale Fortunata di Dio, sulla vita meravigliosa di Natuzza Evolo di Paravati (VV), già proclamata Serva di Dio, che andrà in scena in Prima Assoluta Nazionale al Teatro Rendano di Cosenza sabato 23 maggio alle ore 21:00 e domenica 24 maggio alle ore 17:00, prodotta e scritta dallo stesso Pegna insieme ad Andrea Ortis, che ne è anche regista e attore, con le musiche originali del pianista Francesco Perri e un altro grande cast. I biglietti sono in vendita su ticketone.it, informazioni allo 0968441888 www.ruggeropegna.it.