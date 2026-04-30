Cilea Music Express, la musica sale sul bus scoperto: Reggio si racconta tra arie, melodie e bellezze della città

Musica, turismo e identità cittadina. Nasce con questo spirito il Cilea Music Express, l’esperienza musicale a bordo del Bus Turistico Scoperto Reggio Citytour, pensata per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta di Reggio Calabria attraverso arie, romanze e melodie eseguite dai musicisti del Cilea Opera Festival.

L’iniziativa, in programma il 3 maggio, unisce il percorso del city tour tra i luoghi simbolo della città alla musica dal vivo. Dal Lungomare Falcomatà al Castello Aragonese, passando per Piazza Italia, il Duomo, i palazzi storici e i punti panoramici con vista sullo Stretto, Messina e l’Etna.

Un viaggio diverso dal solito, dove la città non si guarda soltanto: si ascolta.

Basile: “Atam entra sempre di più nella vita culturale della città”

A spiegare il senso dell’iniziativa è stato Basile, amministratore delegato di Atam, che ha sottolineato il valore culturale e sociale del progetto.

“È un’iniziativa che nasce da un’intuizione del maestro Tirotta e che Atam ha sposato appieno. L’obiettivo è avvicinare il mondo della musica, che generalmente viene ascoltata e vissuta all’interno dei teatri, ai cittadini, ai turisti e a chiunque ne abbia interesse”.

Per Basile, il progetto consente anche di cambiare il modo in cui viene percepita l’azienda di trasporto pubblico.

“Atam viene vista come un insieme di mezzi per spostare persone da un punto all’altro della città. Questa è invece un’occasione per avvicinarla al mondo della cultura, addolcirne i tratti e renderla sempre più parte integrante della città”.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio già avviato da Atam, anche attraverso l’apertura dell’Infopoint e la collaborazione con realtà culturali, museali e associative del territorio.

“Riteniamo che queste iniziative innalzino il livello culturale generale, avvicinino le persone a segmenti culturali spesso seguiti solo da una nicchia e contribuiscano ad aumentare la qualità della vita della città”.

Un tour tra bellezza e musica dal vivo

Il format sarà quello del classico Reggio Citytour, ma arricchito dalle esibizioni musicali a bordo.

Il percorso durerà circa un’ora. Tra una tappa e l’altra, i passeggeri potranno ascoltare le performance dei musicisti del Cilea Opera Festival, con brani normalmente legati al teatro e portati, per l’occasione, tra le strade e i panorami di Reggio Calabria.

“Ci sarà l’esibizione a bordo degli artisti del Cilea Opera Festival – ha spiegato Basile. Sarà un city tour che mira a far conoscere le bellezze della città e, al tempo stesso, ad allietare i passaggi da un sito all’altro con musica di livello, quella che generalmente si ascolta all’interno del Teatro Cilea”.

Per partecipare sarà necessario prenotare attraverso i contatti indicati nella locandina e sui canali ufficiali Atam. I posti sono limitati.

Tirotta: “Le cose belle viste nel mondo voglio portarle nella mia città”

Alla base del Cilea Music Express c’è l’idea del maestro Alessandro Tirotta, direttore artistico del Cilea Opera Festival.

“L’idea è nata qualche anno fa, ne avevamo già parlato con Atam. Tante cose che vedo in giro per il mondo, attraverso la mia carriera, le porto qui. Quando vedo cose belle mi chiedo: perché non farle nella mia città?”.

Il progetto nasce dal connubio tra visita culturale itinerante e performance musicale dal vivo.

“La gente che salirà sul bus avrà un’audioguida, potrà seguire il percorso in città con la spiegazione dei siti turistici e archeologici, e tra un sito e l’altro ascolterà una performance live realizzata dagli artisti del Cilea Opera Festival”.

Il lancio primaverile del Cilea Opera Festival

Il Cilea Music Express sarà anche un’anteprima della seconda edizione del Cilea Opera Festival, in programma dal 15 ottobre al 20 novembre.

“Questo è un lancio primaverile di quello che sarà il Cilea Opera Festival alla sua seconda edizione – ha spiegato Tirotta –. Il festival è stato istituito lo scorso anno con il sostegno del Ministero della Cultura e sta diventando un punto importante nella vita culturale della città”.

L’obiettivo è semplice: portare la musica fuori dai luoghi tradizionali, renderla più vicina, più accessibile, più presente nella quotidianità della città.

Con il Cilea Music Express, Reggio Calabria prova così a raccontarsi in modo nuovo: non solo attraverso i suoi monumenti e i suoi panorami, ma anche attraverso la forza della musica.