Comunali a Reggio, Romana Tripepi in campo con la Lega: ‘Presenza e ascolto per la città’

Docente di filosofia e scienze umane, è alla prima esperienza elettorale. Dopo oltre 15 anni vissuti a Milano, è rientrata a Reggio: 'Puntare su giovani, famiglie, sicurezza e servizi'

Nella lista della Lega a sostegno di Francesco Cannizzaro sindaco, in vista delle elezioni comunali di Reggio Calabria del 24 e 25 maggio, c’è anche Romana Tripepi.

Una candidatura alla prima esperienza, ma costruita attorno a un percorso professionale preciso e a una scelta personale: tornare a mettere competenze e sensibilità al servizio della propria città.

Docente di filosofia e scienze umane, con una particolare attenzione alla psicologia e ai percorsi di crescita personale, Tripepi porta nella competizione elettorale un profilo legato soprattutto al mondo dei giovani, dell’ascolto e della formazione. Un’esperienza maturata anche fuori dalla Calabria, dopo oltre 15 anni vissuti a Milano, che oggi intende riportare a Reggio Calabria come contributo concreto alla comunità.

Il messaggio scelto dalla candidata è sintetico: presenza, ascolto, azione. Tre parole che indicano una linea politica fondata meno sugli annunci e più sulla vicinanza quotidiana ai problemi dei cittadini.

«Credo che serva più presenza reale nella politica locale. Dopo anni fuori, voglio mettere le mie competenze al servizio della mia città», afferma Tripepi, spiegando le ragioni della sua candidatura.

Al centro del suo impegno ci sono tre temi: giovani e futuro, territorio e sicurezza, famiglie e servizi. Una traccia che parte anche dal suo lavoro di docente.

«Lavorare con i giovani mi ha insegnato ad ascoltare e comprenderli», sottolinea la candidata. Da qui l’idea di una politica più attenta alle fragilità, ma anche alle potenzialità delle nuove generazioni.

Per Tripepi, la prima esperienza politica non rappresenta un limite. Al contrario, viene rivendicata come un elemento di novità.

«Porto uno sguardo nuovo unito a esperienza», spiega. E aggiunge: «La priorità è investire sui giovani e creare opportunità reali».

La scelta della Lega viene motivata con il richiamo a un approccio ritenuto “concreto e vicino al territorio”. Una collocazione che inserisce Tripepi nella squadra del centrodestra, in una campagna elettorale che vede la Lega tra le liste schierate a sostegno della candidatura di Francesco Cannizzaro a Palazzo San Giorgio.

La sfida, per la candidata, sarà ora trasformare il profilo personale e professionale in proposta politica. Con un obiettivo dichiarato: portare dentro il Consiglio comunale, se eletta, una presenza riconoscibile, legata all’ascolto dei cittadini e alla capacità di agire sui bisogni reali della città.