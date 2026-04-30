Elezioni a Reggio, arriva Salvini per aprire la campagna elettorale della Lega
L'annuncio della visita è stato affidato a un videomessaggio del commissario provinciale Giuseppe Mattiani che ha invitato la cittadinanza a partecipare
30 Aprile 2026 - 16:07 | Redazione
Martedì 5 maggio, alle ore 18.00, la Lega darà ufficialmente il via alla propria campagna elettorale a Reggio Calabria. Per l’occasione, è prevista la partecipazione del leader del partito e Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che tornerà in città per sostenere i candidati locali.
L’evento si svolgerà presso la Sala Monteleone di Palazzo Campanella.
L’annuncio della visita è stato affidato a un videomessaggio del commissario provinciale Giuseppe Mattiani che ha invitato la cittadinanza a partecipare a questo momento di apertura della stagione elettorale.
“Vi aspetto insieme al Ministro Salvini il 5 maggio alle ore 18.00 presso la Sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria per dare il via alla campagna elettorale della Lega con la presentazione dei nostri candidati al rinnovo del Consiglio Comunale. Vi aspetto in tanti”, le parole di Mattiani.
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