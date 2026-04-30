Reggio, convocato l’ultimo consiglio comunale: all’ordine del giorno DUP e bilancio di previsione

Il Consiglio comunale di Reggio Calabria è convocato, in sessione ordinaria, per il prossimo 8 maggio alle ore 8 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio.

Nel caso in cui la seduta di prima convocazione vada deserta per mancanza del numero legale, la seconda convocazione del Consiglio comunale è fissata per il prossimo 11 maggio alle ore 8.

All’ordine del giorno della seduta ci sono il Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2026-2028 e il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. In agenda anche la comunicazione del dispositivo della deliberazione della Corte dei Conti n. 82 del 24 aprile 2026, la presa d’atto della deliberazione della Corte dei Conti n. 81 del 24 aprile 2026 inerente il controllo sulla gestione delle risorse del Pnrr, nonché l’individuazione delle aree P.e.e.p. e P.i.p. per l’anno 2026.