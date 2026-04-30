Reggio, striscioni a sostegno di Dacci una zampa: ‘Sine titulo è questa amministrazione’

Nella giornata di oggi, nei pressi del canile comunale di Mortara, sono comparsi due striscioni che non sono passati inosservati, attirando l’attenzione di cittadini e passanti e riaccendendo il dibattito locale sulla gestione della struttura.

Il primo striscione riportava la scritta: “Sine titulo è solo questa amministrazione” un messaggio dal tono critico che sembra rivolgersi direttamente all’operato dell’attuale amministrazione comunale. Il secondo, invece, esprimeva solidarietà con la frase: “Io sto con Dacci una zampa” facendo riferimento all’associazione impegnata nella tutela degli animali e attiva sul territorio.

Striscioni al canile di Mortara, si riaccende il dibattito

Le due manifestazioni, apparse in un luogo simbolico come quello del canile, sembrano inserirsi in un contesto di crescente attenzione e confronto pubblico sulla gestione degli animali e sulle decisioni amministrative legate alla struttura.

Nei prossimi giorni si attendono eventuali prese di posizione ufficiali da parte dell’amministrazione comunale o dei soggetti coinvolti, mentre il dibattito tra i cittadini continua ad animarsi, anche sui social.