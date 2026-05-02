‘Ultimo atto’. In Curva Sud sarà contestazione: ‘Liberate la Reggina’

"La storia dice che voi siete solo di passaggio qui, che quelli che ci sono sempre stati e ci saranno siamo noi: il popolo amaranto"

“Domenica chi ha a cuore le sorti di questi colori non potrà mancare, non deve farlo per una questione di dignità e attaccamento. Il nostro posto è sempre accanto alla maglia amaranto, a prescindere da chi c’è, da chi ci sarà, da chi la gestisce. Sì, perché la storia dice che voi siete solo di passaggio qui, che quelli che ci sono sempre stati e ci saranno siamo noi: il popolo amaranto. Con pensieri diversi magari, ma sotto un’unica fede: la Reggina 1914, baluardo e tradizione della città che ci rappresenta e che ci rende orgogliosi di essere reggini.

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Dimostrare l’appartenenza alla nostra storia non conosce categorie e, anche dopo l’ennesimo fallimento, potremo dimostrare chi siamo realmente, da dove veniamo, per cosa lottiamo. Non sarà sicuramente una società incompetente del momento a farci cambiare idea, non sarà l’ennesima batosta a fermare il nostro attaccamento morboso che ci lega a quella maglia. Sappiamo la delusione, le mortificazioni, la vergogna che tutti noi stiamo provando, ma non possiamo fermarci, non possiamo farlo, perché dobbiamo difendere a denti stretti quella casacca amaranto. L’abbiamo fatto a Roma quando tutti ci remavano contro, lo abbiamo fatto ogni volta che ce ne fosse stato bisogno.

Per amore, solo per amore.

DOMENICA, PER L’ENNESIMA VOLTA, GRIDEREMO A VOCE GROSSA QUANTO CI TENIAMO A QUELLA MAGLIA, NESSUNO PUÒ PENSARE DI UMILIARLA PERCHÉ SIAMO PRONTI A FARGLI LA GUERRA.

LIBERATE LA REGGINA, NON VI DAREMO TREGUA!!!“.