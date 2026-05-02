Finale Domotek al PalaBenvenuti: la nota del sindaco Battaglia e del delegato Latella

Sulle pagine del nostro giornale abbiamo riportato la nota della società Domotek in merito allo spostamento della location per la finalissima di gara 1 dal PalaCalafiore al PalaBenvenuti e poi anche il duro intervento del DG della società Martino. Di seguito riportiamo invece la nota che arriva da Palazzo San Giorgio:

“Rinnoviamo, a nome dell’Amministrazione comunale, il nostro affetto e il nostro sostegno alla Domotek, giunta alla finale playoff. Anche ieri sera, al PalaCalafiore, gli amaranto guidati da mister Antonio Polimeni hanno conquistato un risultato eccellente, proiettandosi verso una storica promozione nella grande pallavolo nazionale. Giocatori, allenatore, presidente e tutto lo staff meritano questo traguardo e meritano di competere ad alti livelli per quanto dimostrato sul campo. Negli ultimi mesi hanno scritto pagine bellissime per lo sport reggino e la città li accompagna con ammirazione e orgoglio“. Così in una nota stampa il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia e il consigliere delegato allo Sport, Giovanni Latella.

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“Dispiace constatare che, in una serata di festa, invece di gioire per il risultato raggiunto, qualcuno abbia avuto uscite infelici in merito al tour di “Notre Dame de Paris”, che mercoledì farà tappa al PalaCalafiore e che comporterà lo spostamento dell’ultima gara della Domotek al PalaBenvenuti di Largo Botteghelle. Le date del tour a Reggio Calabria erano state fissate oltre un anno fa e i biglietti sono in vendita da sei mesi, in un momento in cui non si poteva prevedere che la squadra si sarebbe trovata a disputare gare così importanti.

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Situazioni così non accadono solo a Reggio, ma anche a Milano e dove ci sono impianti sportivi accoglienti, capienti e di prestigio che possono ospitare grandi eventi, come il nostro PalaCalafiore, fiore all’occhiello della città. Siamo certi che Reggio e i suoi tifosi sapranno comunque stringersi attorno agli amaranto, garantendo loro il sostegno, il tifo e l’affetto di sempre” hanno aggiunto i due amministratori.