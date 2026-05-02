Domotek, il DG Martino: ‘Amministrazione comunale scollegata. Avevano tutte le date…’

Il sogno triplete può concretizzarsi davvero. Dopo la vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa, la Domotek giocherà la finalissima per la promozione in serie A2. Una gioia quasi incontenibile quella che si è scatenata al PalaCalafiore al termine del match stravinto con Acqui Terme, poi la doccia fredda. L’obbligo misto al dispiacere di dover comunicare ai tantissimi tifosi presenti che per motivi non dipendenti dalla propria volontà, gara 1 contro Belluno si giocherà al PalaBenvenuti. Il motivo è legato al concomitante evento che Reggio Calabria ospiterà al palazzetto dello sport “Notre Dame de Paris“. A tale proposito abbiamo sentito il Dg della società reggina Marco Martino, ovviamente arrabbiato e amareggiato: “Per spiegare meglio la questione, credo sia il caso di andare nel cuore del problema. Ritengo ci voglia un’amministrazione comunale che stia veramente e costantemente al fianco delle società. Questo non significa che si debbano sacrificare altri eventi importanti che comunque hanno un interesse pubblico, portano un indotto e sono un piacere per i cittadini, ma una politica più attenta, dovrebbe ascoltare le esigenze di una società sportiva.

Si concede il PalaCalafiore, dal 3 all’11 maggio, allo spettacolo “Notre Dame de Paris”, questo significa non avere la più pallida idea di quella che è la programmazione e il percorso di una società, oltre agli enormi sacrifici che la stessa porta avanti, a prescindere dai risultati che si ottengono. Vuol dire essere completamente scollegati da essa, anche perchè a inizio anno abbiamo tempestivamente comunicato tutte le date possibili, le varie combinazioni, gli incroci, mentre la comunicazione dell’impraticabilità del palazzetto, ci è arrivata solo poco tempo fa. Visto che erano al corrente che maggio è un periodo di finali per tutti, lo spettacolo si sarebbe potuto posticipare di qualche settimana.

Leggi anche

La cosa ancora più grave è che già lo scorso anno si è dovuto faticare e non poco, per concordare la concomitanza con i vari incroci ed incastri dei play-off già insieme ad altre realtà, per fortuna con sviluppi positivi, ma solo per i buoni rapporti intrattenuti tra società. Inutile dire quanto possa pesare una decisione del genere, rispetto ad un risultato sportivo che sarebbe storico. Aggiungo che, in un momento così delicato come è stato quello della preparazione di una semifinale, abbiamo dovuto affrontare non poche problematiche nella scelta delle varie opzioni.

Nel momento in cui ci è stata data la notizia, sono state prese in considerazione diverse soluzioni prima di arrivare alla scelta definitiva. Si è pensato a Siderno, per favorire l’espansione della nostra realtà anche in provincia, si è pensato a Vibo dagli amici della Tonno Callipo, dove non avremmo avuto problemi di logistica come il trasferimento e il montaggio del TaraFlex, del video check e dei ledwall, fondamentali per le nostre aziende, ma ci sembrava di fare un torto ai nostri tifosi, costringendoli in una serata infrasettimanale, comunque ad affrontare un viaggio.

Leggi anche

Chi vuole amministrare questa città, non può prescindere da una seria collaborazione e una proficua programmazione insieme alle realtà sportive del territorio.

Giocheremo al Botteghelle, in quello che è stato il tempio in cui si sono scritte pagine indelebili dello sport reggino. Lasciamoci questo dispiacere alle spalle e adesso trasformiamo il PalaBenvenuti in una bolgia. Stringiamoci attorno a questa squadra ed a questi meravigliosi ragazzi”.