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Reggina: finale play off Under 19. Il post della società

Saranno presenti anche gli ultras della Curva Sud per sostenere i giovani amaranto

02 Maggio 2026 - 12:09 | Redazione

S Agata campo bis

“Finale Play-off Nazionale Under 19. I nostri ragazzi sono pronti a scendere in campo con il Martina Franca. Un traguardo importantissimo in cui avranno bisogno di tutto il nostro calore! Ore 16,00 presso il centro sportivo S. Agata”.

Saranno presenti anche gli ultras della Curva Sud per sostenere i giovani amaranto.

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RegginaReggio Calabria Calcio

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