Reggina: Torrisi sulle vicende extra campo e la possibile contestazione della Curva

La gara con il Sambiase è l’ultima della stagione regolare. Mister Torrisi se la vuole giocare e vincere, pensando anche a quello che può succedere fuoro dal rettangolo di gioco: “E’ fondamentale domani, consapevoli di quello che sta girando fuori dal campo, non sbagliare la partita. E’ di vitale importanza vincere, dobbiamo farci trovare pronti e sono d’accordo che in questo momento dal punto di vista soprattutto mentale non siamo al top, anche se stiamo continuando a fare risultati.

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Sul discorso extra campo sono situazioni che possono essere a nostro favore, uno stimolo in più per fare il massimo. La contestazione possibile? Di sicuro non aiuta la squadra e ne abbiamo avuto la dimostrazione durante la stagione. Quando hanno smesso di contestare abbiamo iniziato a vincere e loro hanno grandi meriti. Certo, sono molto preoccupato se dovesse arrivare la contestazione. A prescindere da questo è doveroso da parte nostra giocare al massimo e con ferocia.

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Il Sambiase è una buona squadra che ha fatto le cose migliori in trasferta. Domani è 3 di maggio e la curva farà la contestazione. Io e nessun altro ha preso l’impegno con la Curva, io solo. E fino al 3 maggio lo hanno rispettato e devo ringraziarli tutti per il sostegno che ci hanno dato. Domani quello che c’è da ascoltare, lo ascolteremo in silenzio e quando non si vince è giusto che sia così. Ma alla squadra non posso rimproverare nulla, anche in questa settimana si sono allenati a mille all’ora”.