Reggina, Torrisi: ‘Moltissimi pseudo giornalisti e opinionisti strumentalizzano le mie dichiarazioni’

Ultima partita del campionato regolare con la Reggina che ospita al Granillo il Sambiase. Ma in realtà della sfida si parla molto poco. Torrisi, sollecitato dalle domande dei giornalisti, parla delle ultime dichiarazioni rilasciate in merito al tecnico precedente: “Poco rispetto verso il precedente allenatore? Rimango veramente sorpreso. Moltissimi pseudo giornalisti e opinionisti strumentalizzano le mie dichiarazioni. Ho parlato della mia media punti e questo è un dato oggettivo.

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Dire degli otto punti dopo otto partite sono numeri, non ho mai discusso su problemi tecnici e tattici, semmai di avere trovato una squadra imbarazzante dal punto di vista fisico. Ho sempre detto che la Reggina avrebbe lottato fino all’ultima giornata per la vittoria del campionato e in quel momento mi sono preso enormi responsabilità. Quando dico che questo è il massimo che potevamo fare, non voglio sminuire il lavoro della squadra e la qualità della rosa, abbiamo fatto più punti di tutti. Ripeto, si è fatto il massimo.

Chi pensa che si potevano vincere tutte le partite si sbaglia. Io so cosa vuol dire vincere tutte le partite, perchè l’ho fatto. Tutti i record con il Trapani li ho fatti io, nessuno ha fatto meglio di me. Ma se lo dico divento poi presuntuoso. L’unica prestazione indegna di questa squadra è stata il secondo tempo con il Lamezia. Basta. Riguardatevi le partite con Acireale e Gela, dominate, tante palle gol, se poi si sbaglia davanti alla porta cosa dobbiamo fare? Non mi invento nulla, per esempio quando ho detto che l’Athletic Palermo con quei numeri non poteva vincere il campionato. Si è sempre strumentalizzato. A Reggio Calabria siamo stati capaci di criticare una formazione senza neanche scendere in campo. Anche a questo ho risposto perchè mi era stata posta una domanda e anche in quel caso sono stato strumentalizzato. Molta di questa gente, e mi sono informato, neanche allo stadio andava quando la Reggina era in serie A, pur avendo gli accrediti.

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Detto questo per me chi arriva secondo ha perso e noi ad oggi non abbiamo vinto e nessuno può cercare alibi, vuol dire che qualcosa non è stato fatto, ma diciamo le cose per come stanno. Io non ci dormo la notte pensando che qualcosa ci è mancato, io a un certo punto ero convinto di averlo vinto il campionato. Negli uffici si parlava di programmare la serie C, proprio per la certezza di quello che stavamo facendo e sarebbe stato un miracolo visto il percorso. E guai a dire che io non abbia delle responsabilità, avrei dovuto fare qualcosa in più, qualcosa mi è sfuggito, sono molto autocritico e per uno come me che lavora venti ore al giorno è un rammarico enorme”.