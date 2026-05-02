Reggina: mister Torrisi parla del suo futuro, ringrazia e fa alcune precisazioni

Mister Torrisi parla di futuro e poi fa alcune precisazioni: “Reggio nel mio percorso di crescita mi lascerà tanto. La Reggina ha storia, blasone, si respira un calcio diverso. Per me è stato un onore essere su questa panchina e devo ringraziare il patron Ballarino, è stato lui l’artefice della mia scelta. Ho allenato a Trapani ma la piazza di Reggio è imparagonabile. La Reggina è un privilegio per pochi, sul futuro onestamente ho le idee molto chiare con la società ho parlato nel momento in cui ho firmato il contratto. La mia volontà è quella di continuare per portare la Reggina in serie C, ma sono cose che deve dire la società.

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Quello che non mi posso rimproverare è l’applicazione al lavoro. Ogni giorno, tutti i giorni anche per venti ore. E poi vi posso garantire che il Dt Bonanno del quale si parla troppo poco, ha fatto un grande lavoro, persona di grande competenza, c’entra poco con questa categoria. Lui è stato fondamentale nei momenti bui, anche i miei, per esempio dopo la sconfitta con l’Athletic Palermo. In quel momento ho scoperto un grande uomo, insieme a lui anche il DG Praticò che ringrazio. Adesso non molliamo, c’è l’obbligo morale di continuare e aspettare qualche notizia extra campo.

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Faccio una precisazione: non ho letto le carte come ho detto, è stato un errore mio, ma ho visto quello che la società ha presentato e secondo questo, fatto le mie valutazioni. Ripeto, ci sono buone possibilità di avere delle belle notizie. Altra correzione: ovviamente il riferimento alla partita decisiva che ha frenato la nostra corsa verso la promozione, era quella con il Lamezia al ritorno e non all’andata”.