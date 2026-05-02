L’Arena dello Stretto esplode per Reggio Primo Maggio: una festa in musica
I momenti più attesi hanno visto protagonisti Le Vibrazioni, Enrico Nigiotti e Rosa Chemical, che hanno acceso l’Arena regalando performance cariche di energia. Il sindaco f.f. Versace: 'Contenti del successo'
02 Maggio 2026 - 15:14 | di Redazione
Il Reggio Primo Maggio 2026 ha trasformato l’Arena dello Stretto in un’immensa piazza della musica, con gli spalti gremiti dal primo pomeriggio fino a mezzanotte. Una giornata lunga, popolare e partecipata, con il folto pubblico che ha seguito l’evento che ha visto salire sul palco numerosi artisti.
Una maratona di energia e grandi nomi
Sin dalle prime ore dello show firmato Studio54network e condotto da Clarissa Tripodi, Rosario Di Stefano e Lorella Lombardo, il pubblico ha iniziato a inondare l’anfiteatro affacciato sul mare. Famiglie, giovani e turisti hanno occupato ogni spazio disponibile per seguire un flusso continuo di esibizioni. I momenti più attesi hanno visto protagonisti Le Vibrazioni, Enrico Nigiotti e Rosa Chemical, che hanno acceso l’Arena regalando performance intense e cariche di energia.
Il cast, ampio e trasversale, ha visto alternarsi sul palco nomi come Marco Carta, i New Trolls, Random, Federica Abbate, Vale Lambo, Sugarfree, Alex Wyse e Cioffi, garantendo una colonna sonora capace di parlare a generazioni diverse e confermando l’evento come uno degli appuntamenti più attesi della primavera reggina.
Versace: “Un evento istituzionalizzato”
A sottolineare l’importanza della manifestazione è intervenuto il sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace, che ha creduto nel progetto sin dalla sua nascita, puntando sulla cultura come volano per il territorio.
“Il Primo Maggio è una giornata sicuramente particolare di riflessione, che viene rivolta guardando con gli occhi al passato ma soprattutto all’evoluzione dei tempi e quindi al presente” – ha dichiarato Versace –. “In questa giornata, sono ormai tre anni che abbiamo deciso di istituzionalizzare questo evento e la risposta da parte del pubblico è grandiosa. Siamo veramente contenti che tanti artisti nazionali e internazionali abbiano scelto, ancora una volta, la meta di Reggio Calabria”.
Versace ha poi evidenziato l’attenzione verso le realtà locali e le novità di questa edizione: “C’è una forte attrazione territoriale nel cast, con la presenza di band e artisti reggini e calabresi oltre a cantanti conosciuti da tutto il pubblico italiano.
Inoltre, è stato realizzato per la prima volta un contest nazionale dove sono stati selezionati i migliori artisti scelti proprio dagli italiani; siamo orgogliosi di aver contribuito a questo successo”.
Reggio Calabria protagonista: tra musica e grandi eventi
L’edizione 2026, la terza consecutiva, ha ormai celebrato ‘Reggio Primo Maggio’ come un evento ormai atteso e che evidenzia un chiaro segnale: la città ha voglia di vivere, partecipare e riconoscersi con orgoglio nei suoi luoghi simbolo.
Il successo del concertone arriva a pochi giorni di distanza da un altro evento riuscito: la seconda edizione del ‘Reggio Calabria Street Food Fest’, anche in questo caso organizzato dalla Città Metropolitana, che ha portato quasi 100 mila persone sul lungomare.
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