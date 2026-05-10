Reggina-Athletic Palermo: la triste immagine della Curva Sud quasi deserta – FOTO

Disinteresse quasi generale. Il colpo d’occhio del Granillo è davvero deprimente con pochissima gente in tribuna Ovest, pochi giornalisti nel settore stampa e Curva Sud quasi completamente vuota. Si contano le persone presenti, un invito quello degli ultras che sembra sia stato accolto pienamente dal resto della tifoseria.

Leggi anche

Davvero uno spettacolo avvilente. Nel frattempo sul corso Garibaldi il tifo organizzato si sta ritrovando al Duomo per l’avvio della manifestazione di protesta. In tribuna il sindaco Battaglia che alle 18, insieme al sindaco della Città Metropolitana Versace e i sindaci candidati Cannizzaro, Pazzano e Lamberti, incontrerà i tifosi.