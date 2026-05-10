Primo tempo: parità tra Reggina e Athletic Palermo

Si chiude la prima frazione di gioco tra Reggina e Athletic Palermo sul risultato di 0-0. Gara molto aperta e diverse opportunità per gli amaranto, quella più clamorosa con Mungo che solo davanti al portiere si fa parare la conclusione. Fischiate tante posizioni di fuorigioco, alcune decisamente errate come valutazione. Gli ospiti ci hanno provato con Grillo dalla distanza, risposta di Lagonigro e nerorosa che si sono visti annullare una rete per fuorigioco di Micoli.

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Il dato degli spettatori, pochissimi, segna 1008 biglietti staccati. L’altro play off vede la Nissa in vantaggio sulla Gelbison per 2-0, mentre nei due play out Vibonese avanti sull’Acireale per 1-0, ferma sullo 0-0 Ragusa-Messina.