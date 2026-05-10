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Gli Ultras a Piazza Duomo per l’inizio della marcia di protesta – FOTO

Appuntamento alle 18 circa con i sindaci attuali e i candidati a sindaco

10 Maggio 2026 - 16:42 | Redazione

Tifosi Reggina piazza Duomo

Abbiamo già scritto di un Granillo svuotato nel settore di Curva Sud dove appena un centinaio sono i presenti, perchè gli ultras così come annunciato, si sono ritrovati in Piazza Duomo per dare il via alla marcia di protesta nei confronti della società, invitata attraverso contestazioni e striscioni distribuiti per tutta la città, ad andare via. Da Piazza Duomo raggiungeranno Piazza De Nava e torneranno poi in Piazza Italia dove è previsto l’appuntamento con i sindaci attuali e i candidati a sindaco.

Striscione liberate la Reggina
Tifosi Reggina piazza Duomo

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