Gli Ultras a Piazza Duomo per l’inizio della marcia di protesta – FOTO
Appuntamento alle 18 circa con i sindaci attuali e i candidati a sindaco
10 Maggio 2026 - 16:42 | Redazione
Abbiamo già scritto di un Granillo svuotato nel settore di Curva Sud dove appena un centinaio sono i presenti, perchè gli ultras così come annunciato, si sono ritrovati in Piazza Duomo per dare il via alla marcia di protesta nei confronti della società, invitata attraverso contestazioni e striscioni distribuiti per tutta la città, ad andare via. Da Piazza Duomo raggiungeranno Piazza De Nava e torneranno poi in Piazza Italia dove è previsto l’appuntamento con i sindaci attuali e i candidati a sindaco.
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