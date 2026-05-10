Biblioteca ‘De Nava’, Battaglia: ‘I progetti di adeguamento renderanno ancora migliore il servizio’

“Tra i libri, con i libri, oltre i libri. Le biblioteche cuore della comunità. 10 motivi per abitare, vivere e sostenere le biblioteche oggi“, è stato il titolo del confronto organizzato alla Biblioteca Diocesana “Don Domenico Farias”, dall’Associazione italiana biblioteche con la presidente AIB Laura Ballestra, il presidente AIB Calabria Raffaele Tarantino, e i candidati a sindaco per il centrosinistra, Domenico Battaglia, Eduardo Lamberti Castronuovo per il polo civico e Saverio Pazzano per La Strada, assente il candidato del centrodestra Francesco Cannizzaro.

Dopo gli interventi dei relatori il confronto ha toccato il tema della riapertura della Biblioteca comunale “Pietro De Nava”.

Battaglia ha ringraziato gli organizzatori «per l’invito e per gli stimoli così importanti offerti da questo momento di confronto», sottolineando il valore della cultura come «strumento di crescita collettiva e inclusione sociale».

“La biblioteca De Nava, come la cultura e tutte le altre biblioteche sono nel nostro cuore . La biblioteca comunale è stata chiusa temporaneamente per grandi lavori di ripristino e adeguamento. Il programma prevede la digitalizzazione di documenti storici, pergamene, manoscritti e volumi rari custoditi presso la Biblioteca “De Nava” e l’Archivio Storico Comunale. Accanto alla digitalizzazione, la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Calabria ha avviato un importante intervento di spolvero e disinfestazione dei locali di deposito, per assicurare condizioni ottimali di conservazione dei materiali librari e archivistici”.

I servizi durante la chiusura

Battaglia ha quindi ricordato come molte attività culturali siano proseguite grazie all’impegno condiviso e alla disponibilità di associazioni, operatori e istituzioni culturali cittadine.

“Durante la chiusura la biblioteca continua a garantire assistenza e servizi agli utenti presso la Villetta De Nava, trasformata in un punto di riferimento provvisorio ma pienamente operativo. Grazie all’impegno costante della responsabile della biblioteca e di tutto il personale bibliotecario, gli utenti possono ancora effettuare richieste, consultazioni e prestiti, assicurando così la continuità di un servizio essenziale per la comunità. Un grazie particolare va al settore Cultura: grazie a questa generosità tante iniziative sono rimaste possibili. La fruizione dei servizi non si è mai fermata. Lunedì approveremo il bilancio, dopo essermi relazionato col rup, posso dire che già dalla prossima settimana saremo in grado di intervenire sul ripristino degli impianti e l’ammodernamento. Svolgeremo la gara di affidamento e si ripristineranno i locali”.

Battaglia ha evidenziato come la biblioteca e gli spazi culturali cittadini rappresentino «luoghi di idee e confronto, capaci di ospitare comunità diverse e alimentare il dibattito pubblico».

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“Ho visto persone e realtà differenti ritrovarsi a discutere, confrontarsi e costruire insieme visioni per la città: inclusiva, nella quale il benessere della persona sia centrale. Una visione che riguarda tutti i quartieri e i luoghi simbolo, fino alle nuove strutture sportive e culturali. Da soli non si costruisce nulla – ha aggiunto– serve una città che rifletta, pensi e agisca insieme”.

In questo percorso Battaglia ha richiamato anche il lavoro sul «Piano di accessibilità urbana affidato all’ecologo urbano Salvador Rueda, segno di una città pronta a garantire a tutti le stesse opportunità e a crescere in ogni sua articolazione». Infine, ha rilanciato il tema della rete delle biblioteche e dei musei cittadini, definendola «una sfida fondamentale per una Reggio Calabria sempre più accogliente, inclusiva e culturalmente viva».