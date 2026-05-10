Reggio, il Comitato di Quartiere di Arangea chiede confini ufficiali

Prosegue il percorso del Comitato di Quartiere di Arangea, che è ufficialmente entrato nella Rete dei Comitati di Quartiere della nostra città.

Identità e confini

Arangea, o Villa Arangea, è sempre stato un quartiere laborioso, unito, creativo e legato alle tradizioni. Oggi, forse anche grazie alla nascita del Comitato di Quartiere, la comunità ha compreso che anche la forma è necessaria affinché diventi sostanza. Ad oggi, Arangea non conosce il numero esatto dei suoi abitanti e non esiste, presso il Comune, una delimitazione ufficiale dei suoi confini.

Questa situazione crea disagi concreti: gli abitanti di Arangea non hanno la possibilità di segnalare correttamente un guasto o una perdita d’acqua nel proprio territorio. Per farlo, sono costretti a dichiarare che il problema interessi Ravagnese o Gallina, sebbene ciò sia palesemente falso.

Il nodo delle ex circoscrizioni

Le ex circoscrizioni, a Reggio Calabria, furono abolite a seguito della riduzione demografica della città (scesa sotto i 200.000 abitanti) durante il commissariamento del Comune per contiguità mafiose, tra il 2012 e il 2013. Tuttavia, nonostante siano passati quasi quindici anni dalla soppressione delle vecchie circoscrizioni, si continua a fare riferimento ad esse in tutti gli atti amministrativi, nei regolamenti e, di conseguenza, nel linguaggio comune.

Il Comitato di Quartiere di Arangea — un territorio storicamente e ingiustamente scisso a metà tra due diverse circoscrizioni — non può più tollerare di essere considerato un “appendice” di altre zone. È per questo che Arangea, insieme a tutti gli altri quartieri compresi nell’istituenda Quarta Circoscrizione, dovrebbe essere riconosciuta ufficialmente e con identità propria.

I canali del Comitato

Per favorire il dialogo con la cittadinanza, il Comitato ha attivato le pagine social su Facebook e Instagram e un indirizzo di posta elettronica: cdqarangea@gmail.com. Le pagine sono aperte a tutti: vi invitiamo a consultarle e a contattarci. Ricordiamo che il nostro territorio si estende, storicamente, dal confine con il quartiere di Sant’Elia alla struttura “Casa del Sole”, comprendendo le zone di Miniera, Sacramento, Gagliardi, Cafari, Irto e Maldariti. Ogni suggerimento e contributo sarà prezioso.

Il Comitato coglie inoltre l’occasione per invitare tutti i reggini ai festeggiamenti in onore dei Santi Patroni, San Giovanni Nepomuceno e San Filippo Neri, che si svolgeranno nel quartiere dal 16 al 30 maggio p.v.

Sarà l’occasione per rivivere insieme un evento che si ripete da almeno due secoli, ritrovare la propria dimensione spirituale, praticare del sano agonismo e godere di ottima musica in uno dei polmoni verdi più belli della città, rinfrescati dalla brezza che, risalendo dal mare attraverso la fiumara del Sant’Agata, profuma di bergamotto.