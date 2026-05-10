Elezioni a Reggio, Cannizzaro punta sulla linea verde: ‘I giovani sono il presente e meritano fiducia’

Si è tenuta ieri a Piazza Camagna la presentazione del comitato giovani per Cannizzaro sindaco, iniziativa a sostegno della candidatura del deputato e coordinatore regionale di Forza Italia alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria.

Un appuntamento politico pensato e costruito attorno alla partecipazione giovanile. Nel corso dell’evento si sono alternati diversi profili, tra candidati e dirigenti, accomunati da un filo conduttore chiaro: entusiasmo, fiducia e volontà di contribuire al rilancio della città.

Santambrogio: “Unire energie e idee per il futuro di Reggio”

A spiegare il senso dell’iniziativa è stata Santina Santambrogio, responsabile del comitato giovanile per il centrodestra, che ha presentato i numerosi giovani intervenuti.

“Abbiamo deciso di costituire questo comitato perché crediamo veramente nel valore dei giovani. Crediamo che oggi sia fondamentale unire le energie, unire le idee a sostegno di quello che sarà il futuro della nostra città e con un rappresentante che ci sostiene, che realizza le idee concretamente, che è il nostro candidato a sindaco, Francesco Cannizzaro”.

Santambrogio ha sottolineato il rapporto costruito negli anni con il candidato sindaco, evidenziando la possibilità, per i giovani, di proporre idee e partecipare attivamente al percorso politico.

“Ci siamo sentiti sempre protagonisti, sia nella possibilità di proporre idee quanto di metterle in pratica, di dare suggerimenti, di fare brainstorming con il nostro onorevole nelle riunioni. Una cosa molto importante che secondo me ci differenzia dalle altre realtà, dagli altri partiti e dagli altri movimenti politici”.

Cannizzaro: “Puntiamo sui giovani con i fatti”

A chiudere l’evento è stato proprio Francesco Cannizzaro, che ha ringraziato i giovani del comitato per aver scelto di esporsi in prima persona.

“Ringrazio questa platea giovanile che ha istituito il comitato per Cannizzaro sindaco. Li voglio ringraziare per questa giornata, per questo pomeriggio, ma soprattutto perché ci hanno messo la faccia”.

Il candidato del centrodestra ha poi indicato con chiarezza la linea politica del suo progetto: i giovani non come semplice presenza simbolica, ma come parte attiva della futura amministrazione.

“Saranno con me anche quando saremo alla guida di questa città, perché è il mio sogno circondarmi di giovani, evidentemente anche di meno giovani, ma molto più giovani accanto a me anche nei ruoli di responsabilità”.

“Una nuova classe dirigente per Reggio”

Cannizzaro ha insistito sulla necessità di costruire una nuova classe dirigente, affidando ai giovani responsabilità concrete nei processi amministrativi e politici.

“Credo che sia arrivato il momento che questi giovani, bravi, preparati possano assumersi anche la responsabilità di guidare processi amministrativi e politici”.

Un passaggio che il candidato ha legato direttamente all’esito elettorale, ribadendo la volontà di coinvolgere anche chi non sarà candidato, ma farà parte del progetto politico.

“Dopo che festeggeremo ci metteremo subito al lavoro per scegliere i migliori, perché qui ce ne sono tantissimi, anche tra i candidati, ma anche tra coloro che non si sono candidati e che faranno parte della squadra”.

Nel suo intervento, Cannizzaro ha richiamato anche il tema dell’assessorato alle politiche giovanili. Non un semplice contenitore formale, ha spiegato, ma uno spazio da riempire con risorse, iniziative e ascolto.

“Le politiche giovanili non sono uno slogan da mettere in un dipartimento. L’assessorato alle politiche giovanili va riempito di contenuti, di economie, di iniziative, raccogliendo le istanze dei giovani e poi mettendole a terra”.

Cannizzaro non ha escluso che proprio un giovane possa essere chiamato a guidare quel settore.

“Perché no, un assessorato alle politiche giovanili potrebbe essere guidato da una giovane o un giovane figlio di questa città, che con orgoglio e grande senso di appartenenza lavorerà con il sottoscritto per risollevare le sorti delle politiche giovanili”.