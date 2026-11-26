Si accende il calciomercato attorno a Donato Distratto. L’esterno classe 2007 in forza al Barletta, secondo quanto riportato da SerieD24, sarebbe finito anche nel mirino del Digiesse PraiaTortora. La società calabrese si aggiungerebbe così a Vibonese e Gravina, che avrebbero già manifestato interesse per il giovane calciatore. Tre società sulle tracce dell’Under, il cui futuro resta da definire. Ricordiamo che la finestra invernale di calciomercato si apre il prossimo primo dicembre.