Si svolgerà tra il 3 e il 5 dicembre, a San Luca e a Reggio Calabria il Convegno internazionale di studi Alvaro rivisitato. Nuovi percorsi ecdotici che, attraverso un’imponente partecipazione di studiosi stranieri, ha l’ambizione di considerare lo scrittore calabrese da un’ottica europea, in una prospettiva internazionale di fruizione. Si avvertiva, in ambito critico, la necessità di un convegno di alta scientificità che rivisitasse l’intera opera alvariana in tutta la sua polimorfica vastità e in tutte le sue problematiche, a partire dallo status filologico, sistematicamente sacrificato dopo la scomparsa dell’autore, nonostante il costante aumento degli studi critici, anche grazie alla bibliografia sistematica della sua multiforme opera, che prima la Fondazione Alvaro e ora il Centro Internazionale di Studi Alvaro hanno immesso in rete.

Il programma tra San Luca e Reggio

Il programma del Convegno prevede, nell’apertura a San Luca, il confronto di alcuni scrittori calabresi (Abate, Bruni, Criaco, Gangemi, Gioffré, Rabia) con L’ombra di Alvaro, illustrando quando e come hanno letto Alvaro e gli influssi che le letture hanno lasciato nella loro opera.

Il Convegno si trasferirà poi a Reggio. Dopo i saluti istituzionali, il presidente del Centro internazionale di studi «Corrado Alvaro», Aldo M. Morace, introdurrà allo svolgimento dei lavori. Previste una trentina di importanti relazioni che indagheranno ad ampio spettro tutta la complessità dell’opera alvariana (alle relazioni in presenza si aggiungeranno alcune in video, altrettanto rilevanti). Tutto il 3 pomeriggio, nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, e il 4 dicembre, nell’Aula Magna del Liceo Classico «Tommaso Campanella», saranno riempiti da questi interventi. I lavori auspicabilmente saranno aperti dal sindaco e dal presidente del Consiglio regionale; il 5 dicembre il convegno, alla presenza dell’on. Giusi Princi, si concluderà con un’altra ricca serie di interventi nella magnifica sede del Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, e con la proiezione degli interventi in video.

Gli atti e i relatori delle università italiane e straniere

Il volume degli atti rivisiterà l’intera opera alvariana in tutta la sua vastità e in tutte le sue problematiche, a partire dallo status filologico, che versa in uno stato deprecabile. Il saggio d’apertura è un intervento del presidente del Centro internazionale di studi «Corrado Alvaro», che mette a fuoco tutte le spinose questioni connesse, rivendicando la statura europea dello scrittore. Il 2026 ha visto l’istituzione del Parco Letterario intitolato ad Alvaro e della Edizione Nazionale dell’Opera Omnia di Alvaro (alcuni relatori sono membri della Commissione Nazionale). Dato rilevante è la presenza numerosa e qualificatissima di relatori provenienti da Università straniere: dalla Spagna ai Paesi Baschi, dalla Francia all’Austria e al Canada; e lo stesso può dirsi per quelli italiani, che appartengono alle maggiori università e sono, come già accennato, le punte di diamante dell’italianistica made in Italy.

Alvaro scrittore europeo

Alvaro è stato il primo narratore a trattare in Italia la tematica dello sradicamento, dell’alienazione e dell’emarginazione nel monadismo della città. In Vent’anni (1930) ha operato una scoperta dolorosa del mondo e del male della Storia: la vita nel fango delle trincee segna la caduta del mito risorgimentale della guerra e l’esperienza di altri e più fondi valori umani, alla luce suprema della iniziazione alla morte. È l’esito più rilevante della narrativa sulla Grande Guerra; e prepara la scoperta, avvenuta a Berlino, del serpeggiare dell’odio tra le razze, con la necessità di scaricare la tensione nella lotta, e dell’infiltrarsi della paura in ogni manifestazione della vita quotidiana. Lungo questa linea, L’uomo è forte (1938, dieci anni prima di Orwell) è il romanzo della paura che pervade ogni elemento dell’umano: è l’anamnesi impietosa della follia di potenza dei sistemi totalitari (compreso il fascismo) e rappresenta il momento più acuto della contestazione alla società massificata che annichilisce.

Come novelliere, Alvaro è stato secondo solo a Pirandello: le sue raccolte di narrativa breve attendono di essere indagate nelle loro motivazioni unitarie. E c’è il poeta delle Poesie grigioverdi (1917, e degli esiti successivi); c’è lo sceneggiatore e il critico cinematografico; e c’è l’immensa mole dei suoi articoli, disseminati nei maggiori quotidiani italiani (oltre duemila), nonché il diarista che è la coscienza di un secolo e, infine, il critico teatrale e il drammaturgo, autore della tragedia più bella di tutto il secolo, Lunga notte di Medea, il suo capolavoro.

Sono gli aspetti che, nel Convegno, saranno sottoposti a una rivisitazione storicizzante. Mai un convegno alvariano aveva fatto registrare tante qualificate presenze che, da notare, hanno rinunciato a ogni gettone di presenza, come d’altra parte tutto lo staff organizzativo. Tutti affascinati e coinvolti da questa idea portante: Alvaro è un grande scrittore europeo e sta agli storici della letteratura restituirlo al ruolo e al posizionamento che gli compete.

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Il finanziamento regionale e le pubblicazioni del Centro

Il Convegno è stato realizzato grazie al finanziamento regionale ‘Alvaro 70’: iniziativa della Regione Calabria, fortemente voluta dal presidente Roberto Occhiuto, e realizzata e coordinata da Calabria Film Commission, dal presidente Anton Giulio Grande e dal direttore Giampaolo Calabrese. Il Centro Internazionale ha creduto nella loro volontà di realizzare questo e altri eventi. Il CISALV (questo l’acronimo del Centro Internazionale) si è addossato soprattutto la parte editoriale, con risultati eccellenti. È stato già pubblicato un numero speciale della maggiore rivista centromeridionale, Critica letteraria, interamente dedicato ad Alvaro; ed è uscito, sempre per i tipi di Critica letteraria un volume di studi critici (quasi cinquecento pagine), che costituisce una pietra miliare negli studi alvariani. Da ricordare anche Alvariana, a cura di Santo Strati e di Aldo M. Morace. E (Ri)leggendo Alvaro. Un itinerario didattico, monografia divulgativa, scritta espressamente per gli studenti e i lettori comuni da Morace: donata alla Regione, verrà distribuita gratuitamente nelle scuole, al pari di Le più belle pagine di Corrado Alvaro, un’antologia dei suoi scritti, che sinora mancava. Subito dopo, verranno stampati gli atti del Convegno internazionale, in svolgimento dal 3 al 5 dicembre.