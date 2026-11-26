Non è il momento dei processi e neppure quello degli alibi, ma quello dell'assunzione di responsabilità di tutti

Nel corso di una stagione, una squadra forte ed esperta come quella amaranto, può incappare in una giornata n. Quello che non può accadere, soprattutto ad una compagine costruita per vincere il campionato, è offrire prestazioni come quella di Palermo. La Reggina ha il dovere di raggiungere l’obiettivo per il quale è stata allestita (Marchionni addirittura dice l’obbligo) e non può permettersi ulteriori passi indietro sotto il profilo dell’atteggiamento, della determinazione e della personalità.

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Reggina, non ci sono alternative all’obiettivo finale

La società ha investito, ha costruito un organico importante per la categoria e ha affidato la guida tecnica ad un allenatore chiamato a riportare la Reggina tra i professionisti. Un obiettivo dichiarato sin dall’inizio e che non può essere ridimensionato alle prime difficoltà. Il campionato è ancora lungo, ci sono tempo e margini per correggere quello che non funziona. Ma è necessario comprendere quanto prima le ragioni di certe prestazioni, soprattutto quando arrivano dopo un periodo di risultati positivi.

La prestazione di Palermo non deve ripetersi

Quello che preoccupa maggiormente non è tanto la sconfitta quanto il modo in cui è maturata. Una squadra che punta alla vittoria del campionato deve avere la capacità di imporre la propria personalità, di reagire alle difficoltà e di dare la sensazione di poter cambiare il corso di una partita. La superiorità tecnica, da sola, non basta. In Serie D servono continuità, intensità, cattiveria agonistica e soprattutto la consapevolezza che nessun avversario può essere sottovalutato.

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Dal Siracusa in poi servono serie

Il confronto interno, le riflessioni del tecnico Marchionni e le valutazioni della società dovranno necessariamente produrre effetti sul terreno di gioco. La sfida del Granillo contro il Siracusa rappresenta, in questo senso, un appuntamento particolarmente significativo. Anzi, dalla partita con il Siracusa in poi.

Non è il momento dei processi, ma neppure quello degli alibi. Tutte le componenti, invece, devono assumersi le proprie responsabilità, nella consapevolezza che la Reggina non può permettersi un’altra stagione in questa categoria. L’obiettivo era e rimane la promozione in Serie C. Il percorso potrà anche essere complicato, ma prestazioni come quella di Palermo non devono più ripetersi. A prescindere dal risultato.