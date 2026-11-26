Qualche girono dopo la sconfitta della Reggina sul campo dell’Athletic Palermo, la seconda stagionale con la conseguente perdita del primo posto, ai microfoni di radio Touring è intervenuto il Ds Gabriele Martino: “Va dato atto all’allenatore di avere riconosciuto gli errori. In estate, la proprietà ha scelto due professionisti ai quali ha affidato il compito di dirigere la Reggina con l’obiettivo di vincere il campionato. Rimango e rimarrò che questo accadrà, anche se di questi campionati, Lotito conosce poco, mentre i professionisti cui si è affidato, conoscono poco o nulla del girone. Quando si devono operare così tante scelte, è difficile che tu riesca ad azzeccare tutto”.

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“Sono stati commessi errori in tutti i reparti. Non me ne vogliano i ragazzi arrivati tra i portieri, ma Lagonigro rimane sempre il migliore. La difesa era un reparto forte, Domenico Girasole ha preferito andare via ma è stato sostituito con un giocatore di altrettanta esperienza. Porcino in tribuna? Sono particolarmente legato al calciatore, conosco le sue qualità morali e calcistiche. Oltre all’attaccamento alla maglia amaranto. Sono convinto che Porcino poteva e può dare una grossa mano. Se bastano l’importanza della piazza e l’importanza della proprietà per vincere il campionato, allora il campionato è già vinto. Ma non è così. Non credo sia un’eresia affermare che il cammino non è stato esaltante, e non ce l’ho con i calciatori. Siamo secondi e già eliminati dalla Coppa Italia e dieci punti lasciati per strada sono troppi. Anche il rendimento esterno è al di sotto delle qualità dell’organico e non si è trovata una soluzione. Inaccettabile l’espulsione di Franchini a fine gara, è il segnale di un qualcosa che non va“.

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Credo che adesso sia il momento necessario affinchè intervenga la società, che deve saper trovare la soluzione. Qui il problema è di natura atletica, ma anche tattica. Ma è bene che si intervenga subito, con fermezza e lucidità. Ho sempre pensato che esonerare un allenatore, non debba dipendere dal risultato di una domenica. Va valutato il lavoro in maniera ampia. La proprietà è talmente esperta, altrettanto dicasi il direttore sportivo, perché noi possiamo dire quel che è giusto da fare. Domenica la Reggina farà una bella prestazione con vittoria. Ma non può e non deve essere il risultato di una domenica a far prendere decisioni importanti. Vanno valutati tutti gli aspetti”.