Messina e Reggio più vicine, Flybus per l’aeroporto dello Stretto: quando partirà il nuovo servizio
Il servizio collegherà il terminal Cavallotti allo scalo reggino. Un ulteriore passo verso la piena integrazione dei trasporti tra le due sponde dello Stretto
26 Novembre 2026 - 08:57 | di Redazione
Raggiungere l’aeroporto di Reggio Calabria dalla Sicilia sarà più semplice. Si avvicina l’attivazione del Flybus Messina, il nuovo servizio di trasporto di ATM pensato per agevolare gli spostamenti dei passeggeri diretti al Tito Minniti.
Il collegamento prevede la partenza dal terminal Cavallotti di Messina e l’arrivo direttamente presso lo scalo reggino, senza la necessità di organizzare autonomamente gli spostamenti sulle due sponde dello Stretto.
Dal primo dicembre il nuovo collegamento
L’avvio del servizio è previsto per martedì 1° dicembre, come anticipato nei giorni scorsi nell’ambito delle interlocuzioni tra le amministrazioni comunali di Reggio Calabria e Messina.
Una nuova opportunità per i viaggiatori siciliani, che potranno contare su un collegamento giornaliero con l’aeroporto dello Stretto, complementare ai servizi di trasporto marittimo già esistenti.
Aeroporto dello Stretto, si amplia il bacino di utenza
Il potenziamento dei collegamenti con Messina rappresenta un passaggio importante per lo sviluppo del Tito Minniti. La possibilità di raggiungere più agevolmente l’aerostazione dalla Sicilia può contribuire ad ampliare ulteriormente il bacino di utenza dello scalo reggino.
L’obiettivo è rendere l’aeroporto sempre più accessibile anche ai cittadini della sponda messinese, riducendo le difficoltà legate alla mobilità tra Calabria e Sicilia.
Area integrata dello Stretto, dalle parole ai fatti
Il nuovo servizio si inserisce nel percorso avviato dai sindaci Francesco Cannizzaro e Federico Basile per la realizzazione dell’Area integrata dello Stretto.
Tra le altre priorità individuate dalle due amministrazioni figurano la realizzazione del pontile aeroportuale e il potenziamento dei collegamenti tra il porto di Reggio Calabria e il Tito Minniti.
La mobilità rappresenta uno dei primi terreni su cui misurare concretamente gli effetti della collaborazione istituzionale tra le due città.
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