Sicilia in Volo ha intervistato Michele Bufo di SACAL per una chiacchierata sul suo percorso professionale, tra esperienze passate e attuali, per arrivare al presente e al futuro degli scali calabresi e, più in generale, del trasporto aereo italiano. L’intervista è stata pubblicata da Sicilia in Volo sui propri canali social.

Le difficoltà dell’aeroporto di Reggio Calabria

Quali sono le difficoltà strutturali dell’aeroporto di Reggio Calabria? Le limitazioni potranno essere rimosse?

È noto che l’aeroporto di Reggio Calabria presenta caratteristiche orografiche e infrastrutturali particolari, che ne hanno storicamente condizionato lo sviluppo. La vicinanza alla città, la conformazione del territorio, la posizione sullo Stretto e le caratteristiche della pista e delle procedure di avvicinamento hanno determinato condizioni operative più complesse rispetto a quelle di altri aeroporti, ma d’altra parte lo rendono anche unico e straordinario. Dunque, un aeroporto che richiede un lavoro tecnico particolarmente approfondito e una strategia di sviluppo coerente con le sue caratteristiche.

Negli ultimi anni sono stati compiuti passi importanti per ampliare le possibilità operative dello scalo e consentire l’arrivo di aeromobili e compagnie che in passato non lo consideravano utilizzabile. L’esperienza maturata con l’avvio delle operazioni di Ryanair dimostra che esiste un potenziale concreto e ancora tutto da sfruttare. Naturalmente, bisogna distinguere tra limitazioni infrastrutturali, limitazioni operative e limitazioni legate alle procedure aeronautiche. Non tutte si risolvono allo stesso modo.

La rimozione o l’attenuazione di alcune limitazioni è certamente un obiettivo perseguibile, attraverso investimenti infrastrutturali, aggiornamento delle procedure, collaborazione con ENAC ed ENAV e una costante interlocuzione con le compagnie aeree. Il nostro obiettivo non è forzare i limiti dello scalo, ma individuare tutte le soluzioni tecnicamente e normativamente praticabili per ampliare progressivamente il suo bacino di operatività. In sintesi, Reggio Calabria ha una collocazione geografica straordinaria: è la porta naturale della Città Metropolitana, dello Stretto e di una parte importante della Sicilia orientale.

Vale assolutamente la pena valorizzarla.

Il contributo di Messina allo scalo reggino

In che percentuale Messina contribuisce alla crescita dello scalo reggino?

Messina, Taormina, le Isole Eolie rappresentano uno degli elementi più importanti del potenziale di sviluppo dell’aeroporto di Reggio Calabria. Dobbiamo superare una lettura esclusivamente amministrativa del bacino aeroportuale. Il mercato di riferimento di uno scalo non coincide necessariamente con il territorio della provincia o della regione in cui si trova; in questo senso vanno lette le importanti intese di collaborazione e sviluppo recentemente raggiunte dai Sindaci di Reggio e di Messina. Reggio Calabria e Messina costituiscono, dal punto di vista della mobilità, un’unica grande area dello Stretto.

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La continuità territoriale garantita dai collegamenti marittimi consente di intercettare una domanda che altrimenti costretta a raggiungere aeroporti più distanti, con tutte le difficoltà connesse. Non fornirei una percentuale precisa senza un’indagine aggiornata sulle origini dei passeggeri, quello che posso affermare è che il contributo del Messinese è strategico e che la crescita di Reggio Calabria deve essere accompagnata da una politica di integrazione con Messina: trasporti marittimi, intermodalità, informazione, accordi commerciali e promozione congiunta.

Peraltro, va anche detto che le recenti ripetute eruzioni dell’Etna, con le inevitabili conseguenze sull’operatività dell’aeroporto di Catania, hanno attirato l’attenzione di vettori e passeggeri verso gli aeroporti calabresi di Reggio e Lamezia.

Ryanair e ITA sulla Reggio-Roma

Abbiamo visto per un periodo precaricata la Reggio-Roma di Ryanair. Ricostruendo i giri macchina è effettivamente l’unico buco rimasto. L’arrivo di Ryanair potrebbe urtare ITA, già in passato più volte sensibile a Reggio Calabria?

La tratta Reggio Calabria-Roma è una delle rotte più importanti per la mobilità del territorio e credo che debba essere interpretata innanzitutto come un’opportunità per i passeggeri ed una eccellente alternativa al treno. L’attivazione del collegamento giornaliero di Ryanair si aggiungerebbe ai collegamenti già operati da ITA Airways. Non credo che dobbiamo porci il problema in termini di contrapposizione tra vettori. Il nostro compito è creare le condizioni affinché più compagnie possano operare sullo stesso mercato con l’intento di facilitare i viaggiatori, facilitare l’accesso al territorio ed incrementare le opportunità di sviluppo.

ITA Airways, e prima Alitalia, ha storicamente svolto e continua a svolgere un ruolo importante per Reggio Calabria, anche in considerazione della sua funzione di collegamento con il sistema nazionale e internazionale attraverso Roma Fiumicino. Ryanair porta un modello commerciale differente, una diversa struttura tariffaria e la capacità di stimolare una domanda aggiuntiva, intercettando anche passeggeri che in precedenza sceglievano altri aeroporti o il treno.

Le prospettive per il 2027

Quali prospettive per gli aeroporti calabresi per il 2027? Il 2026 ha segnato una fase importante. Possiamo aspettarci nuove compagnie, nuove rotte o un rafforzamento dell’offerta?

Il 2026 è stato un anno di svolta per il sistema aeroportuale calabrese. La lungimirante e strategia messa a punto ed attuata dal governo regionale calabrese guidato da Presidente Occhiuto, cioè innescare e favorire la crescita attraverso lo sviluppo della mobilità aerea, si sta dimostrando efficace e la dimensione degli effetti è ancora in fase iniziale. Si sta dimostrato che la Calabria può essere protagonista nel mercato del trasporto aereo, recuperando collegamenti, attrattività e attenzione da parte dei vettori. Il 2027 sarà l’anno non solo del consolidamento ma di ulteriore crescita e anche di diversificazione.

Non dobbiamo limitarci ad aggiungere destinazioni. Dobbiamo costruire un network che risponda alle esigenze di mobilità dei calabresi, ma anche alle opportunità economiche e turistiche della regione. Le direttrici di sviluppo sono essenzialmente tre. La prima è il rafforzamento dei collegamenti internazionali. La Calabria ha un potenziale turistico ancora largamente inespresso. Dobbiamo lavorare per intercettare i principali mercati europei ed anche extra europei, soprattutto quelli dai quali possono arrivare flussi turistici con una capacità di spesa interessante e che possano realizzare una maggiore distribuzione durante l’anno.

La seconda è il rafforzamento dei collegamenti nazionali. Le connessioni con gli aeroporti del centro e del settentrione sarà più capillare e con maggiori frequenze (come dimostra l’importante offerta di nuovi voli verso Roma, Milano e Torino recentemente lanciata da Wizzair su Lamezia). Le connessioni con i principali centri economici italiani sono fondamentali non soltanto per il turismo, ma soprattutto per la mobilità di lavoro, studio e, non ultimo, per attrarre investimenti sul territorio calabrese, sicuramente ricco di opportunità. La terza è l’ampliamento della presenza dei vettori.

Non sarebbe corretto anticipare nomi o destinazioni prima che esistano accordi definitivi. Posso però dire che il lavoro commerciale e di network development è costante e che il nostro obiettivo è ampliare l’offerta su tutti e tre gli scali. Sappiamo bene che abbiamo una responsabilità: trasformare la crescita del traffico in crescita strutturale. Non basta ottenere un risultato positivo in una stagione estiva. Dobbiamo lavorare sulla continuità dei collegamenti, sulla destagionalizzazione e sulla capacità di generare traffico anche nei mesi invernali. Gli investimenti infrastrutturali sono una componente essenziale di questa strategia.

Il programma in atto prevede circa 280 milioni di euro di investimenti e interventi per migliorare infrastrutture, aumentare la capacità, i servizi e la qualità in tutti e tre gli aeroporti, riducendo al minimo possibile i disagi durante i lavori. In sintesi, l’obiettivo e l’ambizione è fare in modo che la Calabria non sia più percepita come un mercato marginale, ma come una destinazione nella quale le compagnie aeree e le imprese trovino opportunità concrete di sviluppo.

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Le peculiarità dei tre scali

Sistema aeroportuale della Calabria: quali sono le peculiarità dei tre scali?

La caratteristica più importante del sistema aeroportuale calabrese è proprio la diversità dei suoi tre aeroporti. Non abbiamo tre aeroporti uguali che si contendono gli stessi passeggeri. Abbiamo tre infrastrutture che possono svolgere funzioni differenti e complementari. Lamezia Terme – Il gateway principale ed intercontinentale della Calabria e rappresenta il principale punto di accesso aereo alla regione.

La sua posizione geografica centrale, i collegamenti stradali e ferroviari e le caratteristiche infrastrutturali (ha una pista di oltre 3km e importanti infrastrutture aeronautiche) ne fanno il naturale riferimento per il traffico nazionale e internazionale, con una particolare vocazione intercontinentale. È lo scalo sul quale dobbiamo continuare a sviluppare un network articolato, lavorando sia con le compagnie low cost sia con i vettori tradizionali e puntando anche ai collegamenti verso grandi hub europei ed oltre (opera da tempo Air Transat con voli verso il Canada).

Il suo sviluppo deve essere accompagnato da una maggiore integrazione intermodale e da un significativo miglioramento della capacità, tanto che presto inizieranno i lavori della nuova grande aerostazione e di altre infrastrutture che cambieranno significativamente il volto dell’aeroporto. Di Reggio abbiamo già detto, Crotone è invece La porta della Calabria ionica, rappresenta un’infrastruttura strategica per la fascia ionica, un territorio magnifico che ha grandi opportunità di sviluppo che vanno favorite con maggiore accessibilità e collegamenti.

È uno scalo in crescita su cui investiamo e puntiamo per sviluppare una propria identità commerciale ed industriale, attraverso un’offerta mirata e diversificata non solo di collegamenti aerei ma anche di altre attività aeronautiche. La gestione unitaria dei tre aeroporti ci consente di ragionare in termini di sistema, ottimizzando gli investimenti, le strategie commerciali e le risorse disponibili.

È questa, a mio avviso, la vera forza del modello SACAL; riunire tutti gli aeroporti calabresi in un’unica gestione è stata una scelta assolutamente vincente e costituisce uno degli strumenti più importanti per il conseguimento dello sviluppo di cui parliamo. Sono particolarmente fiero di poter avere un ruolo e contribuire a questo progetto.

L’esperienza a Trapani e Parma

Trapani e Parma: cosa vede oggi con uno sguardo diverso? Prima dell’attuale esperienza in Calabria, ha guidato gli aeroporti di Trapani e Parma. Guardandoli oggi dall’esterno e alla luce dell’esperienza maturata successivamente, quali ritiene siano i principali punti di forza ancora da valorizzare dei due scali? E quali opportunità di sviluppo vede per Trapani e Parma nei prossimi anni?

Le esperienze di Trapani e Parma sono state molto importanti nella mia formazione professionale e manageriale. Sono due aeroporti profondamente diversi, ma entrambi mi hanno insegnato quanto sia importante costruire un progetto di sviluppo partendo dalle caratteristiche effettive del territorio e con la collaborazione ed il sostegno delle amministrazioni del territorio. Oggi, probabilmente guardo a quelle realtà con una prospettiva ancora più sistemica. Trapani ha una vocazione turistica straordinaria.

È collocato in un territorio che offre un patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico di grande valore, con una forte capacità di attrazione internazionale. L’aeroporto è un esempio eccellenti di ottimale multiplo impiego di una infrastruttura pubblica: ricordo che l’aeroporto è prima di tutto una importante base militare del nostro sistema nazionale di difesa aerea, sede del 37′ Stormo, che con eccellente collaborazione e supporto dell’Aeronautica Militare si è potuto sviluppare in modo armonico e coordinato anche per un impiego da parte dell’aviazione civile. Parma, invece, ha caratteristiche completamente differenti.

È inserita in uno dei contesti economici più interessanti d’Italia, nel cuore della Food Valley e della Motor Valley, in un’area fortemente caratterizzata dalla presenza di importanti imprese industriali, eccellenze agroalimentari e realtà di rilevanza internazionale. Il suo bacino potenziale è stato misurato con studi dedicati che vede già oggi 5 milioni di passeggeri aerei che provengono o si dirigono proprio in quell’area ma che sono serviti da altri aeroporti, tutti distanti oltre 100km.

La società di gestione è oggi sostenuta da una cordata di “grandi capitali d’industria” che hanno consentito nel mio periodo di direzione il primo passo del rilancio dell’aeroporto. Spero che le amministrazioni del territorio diano quel maggior supporto alla gestione dell’aeroporto oggi indispensabile per realizzare il “grande salto”. L’esperienza di Parma mi ha confermato quanto sia importante lavorare sull’efficienza gestionale, sulla produttività, sugli incentivi ai vettori e sulla capacità di costruire accordi commerciali sostenibili.

Se dovessi individuare un elemento comune alle due esperienze, direi questo: un aeroporto non cresce semplicemente perché esiste una domanda, ma perché qualcuno è capace di organizzare il territorio affinché quella domanda si trasformi in traffico reale. È una lezione che ho porto con me anche nell’attuale entusiasmante esperienza calabrese.

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Il futuro dei piccoli e medi aeroporti

Il futuro dei piccoli e medi aeroporti. Negli ultimi anni Ryanair e le altre low cost hanno avuto un peso sempre maggiore nello sviluppo degli aeroporti regionali italiani. Secondo lei, per uno scalo medio-piccolo qual è oggi il giusto equilibrio tra crescita del traffico, dipendenza dalle compagnie low cost e costruzione di un network sostenibile nel lungo periodo? Esiste ancora spazio per un modello di aeroporto regionale che non dipenda eccessivamente da un singolo vettore?

È una delle questioni più importanti per il futuro dell’aviazione regionale. Le compagnie low cost hanno cambiato profondamente il mercato e hanno consentito a molti aeroporti, che in passato avevano difficoltà a sviluppare collegamenti, di raggiungere livelli di traffico impensabili. Sarebbe sbagliato non riconoscere il contributo che questi vettori hanno dato allo sviluppo della mobilità e del turismo. Altresì sbagliato sarebbe considerare la “dipendenza” da un solo vettore una debolezza. Ricordo a tutti il “caso Bergamo” con Ryanair.

Tutti gli aeroporti ambiscono ad attrarre più vettori e se questo obbiettivo non si consegue evidentemente c’è più di un motivo. Comunque, molto dipende dall’assetto istituzionale – gestionale in cui è inserito un aeroporto. Trapani e Parma sono due aeroporti non inseriti in un sistema. È questo in qualche modo gli impedirà di sviluppare tutto il potenziale possibile del territorio.

In Calabria invece è stata creata, con lungimirante e precisa strategia del governo regionale del Presidente Occhiuto, una grandissima opportunità: un sistema aeroportuale gestito da un’unica società di proprietà della Regione stessa, che attua politiche di sostegno a tutto campo (infrastrutture, politica commerciale, fiscale e sinergia con le strutture di governo del turismo) nel quale le diverse componenti collaborano e si sostengono reciprocamente e possono offrire al mercato una proposta commerciale più attraente ed articolata.

I risultati concreti di queste scelte si sono già cominciati ad apprezzare (la dinamica di crescita del PIL della Calabria è tra le top) e si vedranno con maggior evidenza in seguito. Il futuro degli aeroporti medio-piccoli dipenderà dalla capacità di essere competitivi, efficienti e soprattutto capaci di creare sinergia e valore per i territori. Non credo che esista un modello aeroportuale vincente in assoluto. Esiste un modello adeguato alle caratteristiche del territorio, al mercato e alle potenzialità dell’infrastruttura.

E soprattutto credo che il successo di un aeroporto non debba essere misurato soltanto dal numero di passeggeri che transitano ogni anno, ma dal ma dal contributo che riesce a dare allo sviluppo economico, turistico e sociale del territorio che serve.

Fonte: Sicilia in Volo