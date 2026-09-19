Voli Roma-Lamezia con Wizz Air a 32 euro, Occhiuto: ‘Promessa mantenuta’

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha annunciato attraverso un video pubblicato sui social la nuova tratta operata da Wizz Air tra Lamezia Terme e Roma Fiumicino, con un’offerta che prevede 28 voli ogni settimana.

Un collegamento pensato per rafforzare gli spostamenti tra la Calabria e la capitale, con particolare attenzione anche al periodo delle festività natalizie, spesso caratterizzato da un aumento dei prezzi dei biglietti aerei.

Occhiuto: “Lo avevamo annunciato, lo abbiamo fatto”

Nel video diffuso sui social, il governatore calabrese ha sottolineato la possibilità di acquistare già i nuovi voli e il prezzo promozionale previsto.

“Li trovate già online questi nuovi voli, e il prezzo vale anche per le festività natalizie quando i nostri ragazzi erano abituati a spendere cifre alte per tornare nella nostra bellissima Calabria. Lo avevamo annunciato, lo abbiamo fatto”, ha dichiarato Occhiuto.

La nuova tratta punta quindi a offrire un’alternativa per chi deve raggiungere Roma o rientrare in Calabria durante i periodi di maggiore domanda, come Natale e Capodanno.

28 collegamenti settimanali tra Lamezia e Fiumicino

Il collegamento Lamezia Terme-Roma Fiumicino prevede una frequenza significativa, con 28 voli alla settimana. Una novità che si inserisce nel percorso di potenziamento dei collegamenti aerei della Calabria, dopo l’ampliamento dell’offerta registrato negli ultimi mesi negli aeroporti regionali.

Per i passeggeri sarà possibile consultare disponibilità e tariffe direttamente sui canali di vendita della compagnia aerea.